Se enfrentan Vélez y Dep. Riestra por la fecha 7

El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan Vélez y Dep. Riestra El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez ganó su último duelo ante River Plate por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias. En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Platense: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina) Horario Vélez y Dep. Riestra, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

