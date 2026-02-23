Se enfrentan Vélez y Dep. Riestra por la fecha 7

El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Vélez ganó su último duelo ante River Plate por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.
El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 2.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.
