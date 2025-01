Se reanuda la Copa Federación en Jujuy que otorga una plaza al Torneo Regional Amateur

Belgrano se quedó sin cuerpo técnico en el arranque del año

A través de las redes sociales, el entrenador Emilio Gonzáles anunció su despedida de la "villa" luego de cuatro años en la institución. "Hoy se termina un ciclo para mi, después de cuatro años en donde aprendí a querer al club Belgrano y sentirme parte de él, me toca dar un paso al costado por razones personales", comunicó, quien estaba al mando junto a Manuel Bejar como dupla técnica.

Cuerpo tecnico Belgrano.jpg

Con respecto a su gestión y experiencia como entrenador de la primera, expresó "Mi paso por la primera división fue muy importante e indescriptible para mi, no tengo muchas palabras para decirlo y hago una apreciación personal con mucha humildad, me voy dejando al club en lo mas alto, siempre con el esfuerzo y dedicación, para mi fue un logro personal que nunca me imagine".

Embed

De esta manera el "Decano" comienza esta Copa Federación con técnico interino a la espera de conocer quién agarrará el timón del plantel.