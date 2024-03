Fútbol argentino.. Sergio Romero descartado para Boca vs. Racing: los motivos

Todavía no se publicaron los resultados de los análisis de Sergio Romero.

Sergio Romero, con el talón izquierdo inflamando

Aunque aún no se han dado a conocer los resultados de esos exámenes, es evidente que Chiquito volvió a Ezeiza este viernes con el talón izquierdo inflamado y una incomodidad que aún no ha podido aliviar. Por consiguiente, el equipo técnico ha decidido que lo más conveniente será preservarlo y que no participe en el enfrentamiento contra el equipo de Gustavo Costas, correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.