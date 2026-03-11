EN VIVO: Argentinos Juniors y Rosario Central disputan el segundo tiempo igualando 0-0

El Canalla y el Bicho salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Canalla y el Bicho salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.
Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Rosario Central tiene pendiente su enfrentamiento con Tigre que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el juego en el Semillero del Mundo.
El entrenador Nicolás Diez dispuso una formación 4-3-3 con Brayan Cortés defendiendo el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto como zagueros; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el centro del campo; con Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel como atacantes.
Por su parte, Jorge Almirón salió a jugar con un esquema 3-4-3, con el arquero Jorge Broun; Ignacio Ovando, Luca Raffin, Alexis Soto como defensores; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández como centrocampistas; y Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.