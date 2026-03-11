miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 19:07
Liga Profesional

EN VIVO: Argentinos Juniors y Rosario Central disputan el segundo tiempo igualando 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Argentinos Juniors vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Canalla y el Bicho salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.

Lee además
en vivo: gimnasia mantiene el control del partido 2-0 ante banfield

EN VIVO: Gimnasia mantiene el control del partido 2-0 ante Banfield
platense vs velez: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del apertura

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central del Apertura:

  • Tiros al arco: Argentinos Juniors (6) VS Rosario Central (7)
  • Fouls cometidos: Argentinos Juniors (8) VS Rosario Central (8)
  • Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (2) VS Rosario Central (1)
  • Tiros Libres: Argentinos Juniors (1) VS Rosario Central (2)
Así llegan Argentinos Juniors y Rosario Central
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central tiene pendiente su enfrentamiento con Tigre que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el juego en el Semillero del Mundo.

Formación de Argentinos Juniors hoy

El entrenador Nicolás Diez dispuso una formación 4-3-3 con Brayan Cortés defendiendo el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto como zagueros; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el centro del campo; con Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel como atacantes.

Formación de Rosario Central hoy

Por su parte, Jorge Almirón salió a jugar con un esquema 3-4-3, con el arquero Jorge Broun; Ignacio Ovando, Luca Raffin, Alexis Soto como defensores; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández como centrocampistas; y Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Gimnasia mantiene el control del partido 2-0 ante Banfield

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Rosario Central vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Se enfrentan Estudiantes (RC) y Belgrano por la fecha 10

Estudiantes y Lanús se encuentran en la fecha 10

Lo que se lee ahora
dirigio a gimnasia de jujuy ante deportivo madryn y ahora sera el arbitro contra colegiales
Fútbol.

Dirigió a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn y ahora será el árbitro contra Colegiales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel