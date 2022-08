Sportivo Palermo va por la primera final de la Copa Norte

“En mis inicios en el profesorado de educación física con mis compañeras surgió la idea de ir a jugar al fútbol y me encantó, el contacto la intensidad me generó ganas de seguir incursionando ahí” contaba Carolina. En ese entonces, el fútbol no era tan conocido para las mujeres, es tan así que a la que practicaba o jugaba la tildaban de “marimacho”, “chica-chango” desde las amistades hasta los mismos familiares.

La liga arrancó años después, en su mayoría las mujeres jugaban en los barrios, con varones, hasta que se federó como el masculino y de alguna manera comenzó la igualdad en este deporte.

“Hoy es diferente, tenemos árbitro, carnet, planilla de juego, un cuerpo técnico, nos dan camisetas, y eso nos hace sentir importantes aunque debería ser normal” agrega Carolina de la actualidad del fútbol en Jujuy.

image.png

Estudio, entrenamiento y el futuro en el fútbol

Sol Herrera, una de las mejores defensoras de la liga jujeña con pasado en Los Perales y ahora en Palermo tuvo la posibilidad de levantar una Copa que en su anterior club no se le había dado. “Mi objetivo es recibirme y luego no dejo ninguna puerta cerrada para irme a probar a algún club en Buenos Aires o donde realmente se vive más profesional” dijo la lateral.

La jugadora fue participe también en los Juegos Evita representando a Jujuy en futbol playa trayendo también el título de campeonas nacionales, y en futbol 11 con el seleccionado jujeño, un tercer puesto a nivel país.

La meta principal en estos momentos es poder levantar la Copa Norte y en ese sentido comentó que las redes sociales y las transmisiones ayuda mucho a la hora de analizar el rival. “Pocas veces se transmite un partido femenino, eso también es importante para nosotras”.

image.png

Sportivo Palermo, las campeonas de la actualidad jujeña

Las finalistas enfrentan a Atlético Chicoana de Salta, equipo que se consagró campeón de la primera edición de la Copa Salta 2022 al derrotar por 2 a 1 en un atractivo partido a Guaraní de Pichanal en el estadio Martearena.

El suceso más reciente fue justamente la contundente goleada ante Defensores de Belgrano por 5 a 0 levantando la Copa Jujuy, como lo hicieron en el 2021 ante Sportivo Rivadavia en el Estadio 23 de Agosto.

Hace unas semanas, el equipo de Claudio De Los Ríos logró el título del Torneo Apertura Bicentenario de la Liga Jujeña de Fútbol, y no tiene techo. Hoy irán por la primera final mientras que el 23 se jugará el partido definitorio en la cancha de Gimnasia de Jujuy donde se conocerá quien es el mejor del norte del país.