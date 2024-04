Superclásico: publicaron el audio del VAR sobre el gol anulado a River

“Yael, para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente”, afirma Baliño en el cruce de palabras con Falcón Pérez.

“Para mí no entró”, declaró Baliño. “Tranquilo Yael, la estamos mirando. Es dura”, se oyó decir a Suárez durante la revisión. “La opuesta de la seis. Esa, mirá. Ese es el punto de contacto”, añadió el responsable del VAR, señalando una de las cámaras ubicadas dentro del arco, donde se puede ver claramente el momento en que Romero toma la pelota y la saca hacia fuera.

Boca ganó con una gran actuación de Miguel Merentiel, autor de dos goles.

“Yael, para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente”, aseguró Baliño en el intercambio de palabras con Falcón Pérez, que después determina un bote a tierra para reanudar el partido.

La AFA, en su explicación sobre la decisión, afirma que el asistente estaba bien ubicado junto al penúltimo defensor, “pero oblicuo a la línea de gol no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión, y entiende que el balón ingresó”, dice la locura.

“El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta y comunica al árbitro lo sucedido, quien apoyándose en dicha información y tal como lo marca el protocolo en forma factual revierte su decisión inicial y reanuda el juego con un bote a tierra en favor del portero conforme a las reglas del juego”, se puede escuchar en la locución del análisis de la jugada que tuvo lugar a los seis minutos de la segunda etapa.

Una de las tomadas con zoom máximo que usó el VAR para decretar que no fue gol en contra de Lema.

Siguiendo con la narración, se añade que “es apropiado recordar lo que dicta la Regla número 10 titulada GOL VÁLIDO: en su primer párrafo dice que se considerará gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, se reanudará con un balón a tierra”.

Otro de los ángulos que mostró el VAR.

Antes de la divulgación de los registros de audio y video del VAR, fue Chiquito Romero quien comentó sobre la jugada en la que fue protagonista. “Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado”, afirmó el ex arquero de la selección argentina.