martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 10:39
Regional Amateur.

Talleres de Perico tiene rival y días confirmados para la final de la Región Norte

Talleres de Perico jugará la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur y ya tiene rival confirmado. Además, definieron los días de los partidos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Talleres de Perico&nbsp;

Talleres de Perico 

Cuándo se juegan los partidos por la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur

El primer partido se jugará el domingo 18 de enero en Tucumán, mientras que la vuelta será el 25 de enero en Perico, donde el Expreso buscará cerrar la llave ante su gente.

talleres de perico

El equipo periqueño llega a esta instancia tras superar con autoridad a Atlético San Pedro, al que eliminó con un global de 4-0 en semifinales. Por su parte, Tucumán Central viene de dejar en el camino a Boroquímica, en un intenso cruce disputado en Campo Quijano.

Con el calendario confirmado y un rival exigente por delante, Talleres ya piensa en la gran final regional, donde buscará dar un paso más en su sueño de ascenso.

