Talleres de Perico tiene rival y días confirmados para la final de la Región Norte

Talleres de Perico

Talleres de Perico tiene todo definido para afrontar la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur. El conjunto dirigido por Nazareno Godoy se medirá ante Tucumán Central, en una serie de ida y vuelta que determinará al equipo que avanzará a la instancia nacional por el ascenso.

Cuándo se juegan los partidos por la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur El primer partido se jugará el domingo 18 de enero en Tucumán, mientras que la vuelta será el 25 de enero en Perico, donde el Expreso buscará cerrar la llave ante su gente.

talleres de perico El equipo periqueño llega a esta instancia tras superar con autoridad a Atlético San Pedro, al que eliminó con un global de 4-0 en semifinales. Por su parte, Tucumán Central viene de dejar en el camino a Boroquímica, en un intenso cruce disputado en Campo Quijano.

Con el calendario confirmado y un rival exigente por delante, Talleres ya piensa en la gran final regional, donde buscará dar un paso más en su sueño de ascenso.

El festejo de Talleres de Perico al avanzar a la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur Talleres de Perico logró la clasificación a la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur tras vencer 2 a 0 a Atlético San Pedro en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en la Visera de Cemento. Con este resultado, el Expreso cerró la serie con un global de 4 a 0. Los goles en el segundo encuentro fueron convertidos por Ruiz y Rivero. festejos talleres de perico

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.