Tevez, principal candidato para dirigir a Godoy Cruz

Tras el empate contra Tigre, el entrenador Torres utilizó la oportunidad ante los medios de comunicación para dirigir críticas a la dirigencia y, sin mencionarlo directamente, al presidente Alejandro Chapini. Estas declaraciones le valieron el despido el día lunes.

Torres se refirió a un “hincha VIP” y manifestó: “Me llamó la atención un ‘hincha VIP’ que busca a la prensa y la semana pasada habló de que ponemos excusas y no las ponemos. No están en el día a día y opinan sin saber. En los momentos malos, aparece el 'hincha VIP' y que quieren destruir todo, solo critica".

Frente a la consulta de si ese "hincha VIP era Chapini, Torres indicó: "El que sigue al club se va a dar cuenta rápidamente. Pedí una reunión con este hincha y se fue de vacaciones por cinco días. El simpatizante tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz, que no es ese hincha VIP”.

Flores es el séptimo técnico en quedarse sin trabajo en la vigente edición de la Liga Profesional en solo 10 fechas; una nómina que incluye también a Hugo Ibarra (Boca), Leandro Stillitano (Independiente), Abel Balbo (Estudiantes), Alexander Medina (Vélez), Gustavo Munúa (Unión) y Marcelo Saralegui (Colón).

Godoy Cuz figura 17mo. en la Liga, con cuatro triunfos, un empate y cinco reveses, y está 19no. en la tabla de promedios.