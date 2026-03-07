sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 08:43
Liga Profesional

Tigre vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Tigre y Vélez, que se jugará el martes 10 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna. Dirige Leandro Rey Hilfer.

Tigre vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Vélez y Tigre se enfrentarán en Don José Dellagiovanna el próximo martes 10 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Lee además
partido postergado entre lanus y dep. riestra

Partido postergado entre Lanús y Dep. Riestra
se pospone el partido entre san lorenzo e independiente

Se pospone el partido entre San Lorenzo e Independiente

Así llegan Tigre y Vélez
Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre tiene pendiente su enfrentamiento con Rosario Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez tiene pendiente su enfrentamiento con Newell`s que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se llevó la victoria por 2 a 1.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Partido postergado entre Lanús y Dep. Riestra

Se pospone el partido entre San Lorenzo e Independiente

Fecha postergada para Aldosivi e Independiente Riv. (M)

Se pospone el partido entre Vélez y Newell`s

Se posterga el partido entre River Plate y Atlético Tucumán

Las más leídas

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente
Suerte.

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente

Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Carolina Franco expone “Ceremonias en carnaval” en La Boca
Jujuy.

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa video
Policiales.

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel