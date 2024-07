Juegos Olímpicos 2024.. Tras los incidentes en Argentina vs Marruecos, FIFA abre una investigación

El pasaje contenido en el capítulo de Disposiciones Generales del Código Disciplinario de la FIFA explica: “2. El experto en integridad podrá solicitar la apertura de procedimientos disciplinarios y proponer la imposición de medidas disciplinarias a federaciones miembro, clubes y particulares. 3. El experto en integridad deberá ser imparcial en todo momento y cumplir con los requisitos de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA”.

Pocas horas después del polémico encuentro, que culminó con una victoria 2-1 de Marruecos, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, anunció que presentarían una queja oficial ante la FIFA: “Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, aclaró el mandatario.

En el documento se solicita que se declare ganadora a la selección argentina debido a las agresiones que padecieron sus jugadores, las cuales ocasionaron una interrupción prematura del partido.

Después de difundirse esta información, Carlos Ferrea, Jefe de Misión de la delegación argentina, explicó en una entrevista con Radio La Red que respaldarían las acciones de la AFA: “Actuamos siempre en doble comando. En la parte deportiva nuestro reclamo está direccionado hacia la federación internacional, en este caso FIFA. Ahí AFA hace el envío y nosotros respaldamos. La línea directa con FIFA la tiene AFA. Al respaldar nosotros a AFA, actuamos sobre el COI (Comité Olímpico Internacional) y lo informamos sobre lo sucedido. No estamos de acuerdo para nada con las situaciones que les tocó vivir a Mascherano y el equipo argentino. Y mucho menos con los silbidos al equipo nacional, son cosas que no se comparten, sean franceses, marroquíes o de otra nacionalidad. Está fuera de lugar”.

Sin emitir declaraciones oficiales sobre el incidente, el partido quedó en suspenso durante casi dos horas. De repente, ambos equipos volvieron al campo para calentar mientras el árbitro revisaba en el VAR una posible posición adelantada de Bruno Amione antes del gol argentino. Esto llevó a la anulación del tanto y a la reanudación del encuentro para jugar tres minutos adicionales, lo que resultó en la victoria de Marruecos por 2-1.

“Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, expresó enojado Javier Mascherano luego de lo sucedido.

El caos estalló apenas después del minuto 15 añadido por el árbitro Glenn Nyberg. Tras el gol de Cristian Medina que igualó el marcador 2-2, comenzaron los ataques desde las gradas del Estadio Geoffroy-Guichard contra los jugadores argentinos. Mientras llovían objetos y explosivos, los equipos tuvieron que abandonar rápidamente el campo, mientras los hinchas marroquíes invadían la cancha.

