UCV logró una victoria sólida ante Libertad por 3 a 1

Libertad no tuvo respuesta y UCV se llevó el triunfo en el encuentro disputado por la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Manuel Cuesta (29' 1T), Francisco Solé (50' 2T, de penal) y Diego Viera (42' 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Lorenzo Melgarejo (15' 2T).
No se puede creer. Gustavo Aguilar estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Libertad.
La figura del encuentro fue Luis Adrián Martínez. El defensor de UCV fue importante ya que recuperó 5 pelotas y despejó 7 balones peligrosos.
También fue clave en el Coloso de Los Chaguaramos, Francisco Solé. El volante de UCV se destacó frente a Libertad ya que convirtió 1 gol, dio 52 pases correctos y robó 6 pelotas.
El entrenador de UCV, Daniel Sasso, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en la línea defensiva; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo bajo los tres palos; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera y Néstor Giménez en defensa; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en la mitad de cancha; y Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.
UCV visitará a Independiente del Valle en la próxima jornada, mientras que Libertad recibirá a Rosario Central en el estadio Tigo La Huerta.
Cambios en UCV
- 65' 2T - Salió Samuel Sosa por Alexander Granko
- 79' 2T - Salió Juan Camilo Zapata por Yeiber Murillo
- 86' 2T - Salieron Jovanny Bolívar por Charlis Ortiz, Alexander González por Vicente Rodríguez y Juan Manuel Cuesta por Daniel De Sousa
Amonestados en UCV:
- 4' 1T Juan Manuel Cuesta (Conducta antideportiva), 47' 1T Jovanny Bolívar (Insultar o desaprobar al árbitro), 33' 2T Kendrys Silva (Conducta antideportiva) y 46' 2T Alexander Granko (Conducta antideportiva)
Cambios en Libertad
- 63' 2T - Salió Marcelo Fernández por Pedro Villalba
- 76' 2T - Salieron Lorenzo Melgarejo por Gustavo Aguilar y Lucas Sanabria por Federico Carrizo
- 83' 2T - Salieron Álvaro Campuzano por Hugo Martínez y Matías Espinoza por Alexis Fretes
Amonestados en Libertad:
- 12' 1T Estiven Villalba (Conducta antideportiva) y 22' 2T Pedro Villalba (Conducta antideportiva)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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