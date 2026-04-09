jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 21:03
Copa Libertadores

UCV logró una victoria sólida ante Libertad por 3 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre UCV y Libertad: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
UCV logró una victoria sólida ante Libertad por 3 a 1
BsAs (DataFactory)

Libertad no tuvo respuesta y UCV se llevó el triunfo en el encuentro disputado por la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Manuel Cuesta (29' 1T), Francisco Solé (50' 2T, de penal) y Diego Viera (42' 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Lorenzo Melgarejo (15' 2T).

Lee además
rosario central e independiente del valle terminaron sin goles

Rosario Central e Independiente del Valle terminaron sin goles
platense y corinthians se encuentran en la fecha 1 del grupo e

Platense y Corinthians se encuentran en la fecha 1 del grupo E

No se puede creer. Gustavo Aguilar estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Libertad.

La figura del encuentro fue Luis Adrián Martínez. El defensor de UCV fue importante ya que recuperó 5 pelotas y despejó 7 balones peligrosos.

También fue clave en el Coloso de Los Chaguaramos, Francisco Solé. El volante de UCV se destacó frente a Libertad ya que convirtió 1 gol, dio 52 pases correctos y robó 6 pelotas.

El entrenador de UCV, Daniel Sasso, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en la línea defensiva; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo bajo los tres palos; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera y Néstor Giménez en defensa; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en la mitad de cancha; y Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.

UCV visitará a Independiente del Valle en la próxima jornada, mientras que Libertad recibirá a Rosario Central en el estadio Tigo La Huerta.

Cambios en UCV
  • 65' 2T - Salió Samuel Sosa por Alexander Granko
  • 79' 2T - Salió Juan Camilo Zapata por Yeiber Murillo
  • 86' 2T - Salieron Jovanny Bolívar por Charlis Ortiz, Alexander González por Vicente Rodríguez y Juan Manuel Cuesta por Daniel De Sousa
Amonestados en UCV:
  • 4' 1T Juan Manuel Cuesta (Conducta antideportiva), 47' 1T Jovanny Bolívar (Insultar o desaprobar al árbitro), 33' 2T Kendrys Silva (Conducta antideportiva) y 46' 2T Alexander Granko (Conducta antideportiva)

Cambios en Libertad
  • 63' 2T - Salió Marcelo Fernández por Pedro Villalba
  • 76' 2T - Salieron Lorenzo Melgarejo por Gustavo Aguilar y Lucas Sanabria por Federico Carrizo
  • 83' 2T - Salieron Álvaro Campuzano por Hugo Martínez y Matías Espinoza por Alexis Fretes
Amonestados en Libertad:
  • 12' 1T Estiven Villalba (Conducta antideportiva) y 22' 2T Pedro Villalba (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central e Independiente del Valle terminaron sin goles

Platense y Corinthians se encuentran en la fecha 1 del grupo E

Santa Fe y Peñarol se miden por la fecha 1 del grupo E

Apretada victoria de Sporting Cristal frente a Cerro Porteño

Palmeiras empató 1-1 en su visita a Junior

Lo que se lee ahora
La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026
Deportes.

Amistosos confirmados de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel