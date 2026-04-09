UCV logró una victoria sólida ante Libertad por 3 a 1

Libertad no tuvo respuesta y UCV se llevó el triunfo en el encuentro disputado por la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Manuel Cuesta (29' 1T), Francisco Solé (50' 2T, de penal) y Diego Viera (42' 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Lorenzo Melgarejo (15' 2T).

Platense y Corinthians se encuentran en la fecha 1 del grupo E

No se puede creer. Gustavo Aguilar estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Libertad.

La figura del encuentro fue Luis Adrián Martínez. El defensor de UCV fue importante ya que recuperó 5 pelotas y despejó 7 balones peligrosos.

También fue clave en el Coloso de Los Chaguaramos, Francisco Solé. El volante de UCV se destacó frente a Libertad ya que convirtió 1 gol, dio 52 pases correctos y robó 6 pelotas.

El entrenador de UCV, Daniel Sasso, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Giancarlo Schiavone en el arco; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra y Daniel Carrillo en la línea defensiva; Alexander González, Francisco Solé, Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta en el medio; y Jovanny Bolívar en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Francisco Arce se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Rodrigo Morinigo bajo los tres palos; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera y Néstor Giménez en defensa; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hernesto Caballero en la mitad de cancha; y Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Matías Espinoza en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Flavio Rodrigues De Souza.

UCV visitará a Independiente del Valle en la próxima jornada, mientras que Libertad recibirá a Rosario Central en el estadio Tigo La Huerta.

Cambios en UCV

65' 2T - Salió Samuel Sosa por Alexander Granko

79' 2T - Salió Juan Camilo Zapata por Yeiber Murillo

86' 2T - Salieron Jovanny Bolívar por Charlis Ortiz, Alexander González por Vicente Rodríguez y Juan Manuel Cuesta por Daniel De Sousa

Amonestados en UCV:

4' 1T Juan Manuel Cuesta (Conducta antideportiva), 47' 1T Jovanny Bolívar (Insultar o desaprobar al árbitro), 33' 2T Kendrys Silva (Conducta antideportiva) y 46' 2T Alexander Granko (Conducta antideportiva)

Cambios en Libertad

63' 2T - Salió Marcelo Fernández por Pedro Villalba

76' 2T - Salieron Lorenzo Melgarejo por Gustavo Aguilar y Lucas Sanabria por Federico Carrizo

83' 2T - Salieron Álvaro Campuzano por Hugo Martínez y Matías Espinoza por Alexis Fretes

Amonestados en Libertad:

12' 1T Estiven Villalba (Conducta antideportiva) y 22' 2T Pedro Villalba (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)