Un jujeño deja Bolívar: "Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo"

Varios son los jujeños que trabajan en el fútbol sudamericano , aportando sus conocimientos en el campo de juego y fuera de la cancha también. Uno de ellos acaba de despedirse del club Bolívar , el club más popular de Bolivia y con más títulos .

Se trata de Nicolás Nasisi , quien era el preparador físico del plantel profesional y dejó el cuerpo técnico. El profesional jujeño de 33 años, llegó a la Academia en enero de 2024 para integrarse al equipo encabezado por Flavio Robatto.

La despedida de Bolívar

"Todavía recuerdo la piel erizada y el corazón saliendo del pecho cuando pisé el club por primera vez. El tiempo fue pasando y el corazón cada vez más celeste. La magia y la mística de Bolívar se instaló hasta en los huesos y quedará allí para siempre”, publicó en sus redes.

“Hoy toca separar nuestros caminos, con la esperanza de volver siempre. Las ganas de que todo sea un ´hasta luego´. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo, con la esperanza de haber dejado algo en cada uno con el que pude compartir este tiempo y con la esperanza de poder volver al club donde fui más feliz. Fue un baile inolvidable”, cerró.

Trayectoria de Nicolás Nasisi

De chico tuvo su pasó por las divisiones inferiores de Cuyaya y Deportivo Luján, y fue parte de Gimnasia de Jujuy en su etapa juvenil, pero descubrió en la preparación física su verdadera vocación y comenzó su experiencia en varios clubes.

Trabajó en el club Sociedad de Tiro y Gimnasia y en la Asociación Atlética La Viña, para luego hacer experiencia en Atlético Nacional Potosí; Libertad Gran Mamoré Fc; en Independiente y también en el Club Deportivo Real Santa Cruz

Nasisi inició su carrera junto al técnico Claudio Chacior y luego trabajó con Andrés Marinangeli en Real Santa Cruz. Posteriormente pasó por otros clubes y en 2023 fue parte del cuerpo técnico de Flavio Robatto en Nacional Potosí. Durante su etapa en Bolívar, Nasisi consiguió el título de la Liga de la División Profesional 2024 y el torneo de verano 2025.