Uruguay dio la lista de convocados con un ingenioso video

A nueve días de que comience el Mundial en Qatar , la selección de Uruguay dio a conocer la lista de los 26 futbolistas elegidos para competir en dicha copa. Entre ellos, se encuentran Ronald Araujo , quien hasta último momento no se supo si iba a ser convocado, Nicolás De La Cruz, de River Plate, y Sebastián Sosa, el arquero de Independiente. Lo que llamó la atención de este anunció fue la originalidad a la hora de efectuarlo.

El primer mundial de De La Cruz y Sosa, ante su primer Mundial

Un momento único están por vivir el mediocampista de River, Nicolás De la Cruz, y el arquero de Independiente, Sebastián Sosa, ya que al integrar la tan esperada lista, se encuentran a la vuelta de lo que será su primer mundial. Por otra parte, Alonso ha decidido convocar también al experimentado Diego Godín, actual jugador de Vélez.

Por otra parte, está el caso de Ronald Araujo, defensor del Barcelona, quien hasta último momento no se supo si iba a defender la camiseta de Uruguay en Qatar: había sido intervenido quirúrgicamente por una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho y no tiene minutos en cancha desde septiembre. No obstante, Alonso decidió incorporarlo y subirlo al avión que tiene como destino a Qatar.

La lista de 26 jugadores de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022

Fernando Muslera (Galatasaray)

Sergio Rochet (Nacional)

Sebastián Sosa (Independiente)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Coates (Sporting de Lisboa)

Diego Godín (Vélez)

Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy)

Ronald Araujo (Barcelona)

Guillermo Varela (Flamengo)

José Luis Rodríguez (Nacional)

Mathías Olivera (Napoli)

Matías Viña (Roma)

Lucas Torreira (Fiorentina)

Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa)

Matías Vecino (Lazio)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Facundo Pellistri (Manchester United)

Agustín Canobbio (Athletico Paranaense)

Facundo Torres (Orlando City)

Nicolás De La Cruz (River)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Maximiliano Gómez (Trabzonspor)

Luis Suárez (Nacional)

Edinson Cavani (Valencia)

Darwin Núñez (Liverpool)