Vélez visita a Gimnasia (Mendoza) por la fecha 13

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Gimnasia (Mendoza) recibirá a Vélez, en el marco de la fecha 13 del Apertura, el próximo viernes 3 de abril a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Vélez Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Newell`s. En los duelos previos, en 3 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez viene de perder contra Lanús por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 4 goles y recibieron 2.

En los 3 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de noviembre, en el torneo Nacional 1975, y el marcador favoreció a Gimnasia (Mendoza) con un marcador de 1-3. Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs Vélez: 3 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Platense: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): 3 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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