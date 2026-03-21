Victoria de San Lorenzo lo lleva a Dieciseisavos

El Ciclón se llevó un tremendo triunfo en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes al superar 5-0 a Dep. Rincón, en el duelo válido por la llave 1 de la Copa Argentina. Guzmán Corujo (20' 1T), Luciano Vietto (39' 1T), Alexis Cuello (33' 2T), Matías Reali (40' 2T) y Rodrigo Herrera (42' 1T, en contra) fueron los autores del aplastante triunfo del equipo local.

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Un momento destacado del partido fue el gol de Matías Reali en el minuto 40 del segundo tiempo. Después de recibir una asistencia de Alexis Cuello, el delantero la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del encuentro fue Luciano Vietto. El volante de San Lorenzo se destacó frente a Deportivo Rincón ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.

Guzmán Corujo también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de San Lorenzo fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de San Lorenzo, Alan Capobianco, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto y Facundo Gulli en el medio; y Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Pablo Castro se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Alejandro Sánchez bajo los tres palos; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi y Edgardo Díaz en defensa; Juan Ignacio Achetoni, Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila y Axel Oyola en la mitad de cancha; y Cristian Estigarribia en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Álvaro Carranza.

Al vencer a Dep. Rincón, el Ciclón se ganó su lugar en Dieciseisavos de la Copa Argentina.

Cambios en San Lorenzo

61' 2T - Salieron Nicolás Tripichio por Mauricio Cardillo y Rodrigo Auzmendi por Gonzalo Abrego

69' 2T - Salió Facundo Gulli por Matías Reali

70' 2T - Salió Luciano Vietto por Matías Hernández

Cambios en Deportivo Rincón

45' 2T - Salieron Facundo Miguel por Rodrigo Montes, Nicolás Di Bello por Jorge Rossi, Edgardo Díaz por Jonathan Fleita y Jhohan Romaña por Franco Lorenzón

65' 2T - Salió Cristian Estigarribia por Fernando Inda

76' 2T - Salió Juan Ignacio Achetoni por Jair Blanco

Amonestados en Deportivo Rincón:

35' 1T Cristian Estigarribia (Conducta antideportiva) y 41' 1T Rodrigo Herrera (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)