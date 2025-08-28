Ya inscriben para la primera edición de la Copa Pádel Jujuy

Se viene la primera edición de la Copa Pádel Jujuy con jugadores y equipos de toda la provincia, organizado por la Unión Jujeña de Pádel . La final del torneo será en la Sociedad Rural el 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4.

Sebastián Casasco , presidente de la Unión Jujeña de Pádel , aseguró que “ la verdad que las expectativas son tremendas” , sobre el torneo que se jugará del 16 al 21 de septiembre con inscripciones abiertas para las categorías masculina y femenina. El torneo se realiza con el apoyo de la Secretaría de Deportes y del Gobierno de Jujuy.

En cada categoría habrá dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos . El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural.

En el caso de los caballeros hay cuatro categorías . “La primera categoría es una categoría libre, a la cual acceden jugadores de tercera y cuarta categoría. La pusimos libre para que puedan jugar uno de cada categoría. Y después juegan quinta, sexta y séptima en caballeros. Y en damas una situación similar al inicio que se llama suma once, para que jueguen una chica de quinta y una de sexta. Y dama séptima”, explicó el dirigente.

SEBASTIAN CASASCO - PRESIDENTE DE LA UNIÓN JUJEÑA DE PÁDEL

“Vamos a armar todo un entorno que también tenga que ver con la parte familiar. Vamos a generar espacios para que la gente acceda a algo rico. Vamos a poner gradas, va a haber música y sorteos”, y aclaró que la entrada es libre y gratuita.

Sobre la convocatoria de jugadores, indicó que vendrán de toda la provincia. “Ya tenemos gente de Ledesma, de Palpalá, de Perico. Y posiblemente alguna pareja de Salta que se quiera sumar”, pero adelantó que en un futuro trabajarán con Salta para que se arme la Copa Salta. “Hacer un interprovincial y en algún momento pensamos en un regional”.

“Estimamos y pretendemos estar en el orden de los 300 jugadores, lo cual nos obliga, por eso, a empezar el martes 16”, dijo y subrayó que ingresando a www.jujuypadel.com.ar encontraran todos los detalles de la competencia.

“La idea es que los partidos lo podamos armar para que la gente pueda participar, o sea, flexibilidad desde el día martes hasta el día viernes, y el sábado y el domingo, full time. Son seis finales, así que el domingo vamos a empezar a las 2 de la tarde con las finales”.

Casaco dijo que la idea es terminar la competencia casi a las 20 horas. “La última final Canal 4 lo va a transmitir en vivo, y a través del canal de streaming de la Secretaría de Deportes, va a estar todo el día la transmisión del torneo”.

Ya inscriben para la primera edición de la Copa Pádel Jujuy (Foto ilustrativa)

“El campeón de cada categoría va a ganar 400 mil pesos. No es un tema menor, porque en el amateurismo generalmente los premios no son en efectivo. Siempre están las remeras, están los trofeos, por eso es que hablamos de más de 2 millones de pesos en premios”, resaltó.

Confirmó que un grupo de jujeños jugarán el Nacional desde el 12 de septiembre al 14 en Córdoba. “Somos 60 jugadores que vamos a representar Jujuy, a participar justamente contra todas las provincias, más de 400 parejas jugando”, detalló.

El pádel jujeño: de los años 90 a su renacer post pandemia

El pádel en Jujuy atraviesa un nuevo auge que lo posiciona como uno de los deportes más convocantes de la provincia. Para entender este fenómeno, es necesario mirar hacia atrás y repasar su historia, marcada por momentos de esplendor, crisis y un resurgimiento que lo mantiene más vigente que nunca.

“Del año 90 se jugaban los Grand Prix, estaba la Asociación Jujeña de Pádel, en ese momento, Jujuy y el pádel. Había muchas canchas, pero después sí entró en una meseta, inclusive una curva descendente tremenda. Canchas que se cerraron”, recordó Sebastián Casasco.

“Antes de la pandemia, empezó de nuevo el pádel. Cuando terminó la pandemia, fue el segundo deporte que se autorizó a jugar. Se jugaba de manera individual, cosa que no es habitual en el pádel, porque se juega de a dos, pero el golf y el pádel fueron los deportes que se autorizaron post-pandemia. Eso hizo también que la gente pueda recurrir a esta posibilidad deportiva, porque es un deporte sumamente inclusivo y, como bien decías vos, puede jugar cualquier persona, de cualquier edad, sin ningún problema”.

Evolución de las canchas y menor riesgo físico

Uno de los cambios más significativos estuvo en la infraestructura. “A diferencia de aquellos años, hoy las canchas han sufrido muchas modificaciones, a mi entender, de manera positiva, sobre todo con el piso. El pádel era característico de las lesiones de rodillas, de tobillo. La mayoría de los clubes tienen canchas con pasto sintético, con otro tratamiento en el piso, entonces hace que sea menor el impacto, sobre todo en la parte física. Es una cancha más lenta. El pádel ha cambiado, ha evolucionado y ha cambiado”.

“Es otro pádel, tuve la suerte de jugar en el pádel del 90 y tengo la suerte de jugar ahora y sigo jugando, sigo participando. Otras paletas, eran paletas de madera finitas. Hoy tenemos 12K, 18K, le empiezan a poner toda la tecnología y que, sinceramente, hay diferencias”.