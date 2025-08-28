Deportivo Maipú vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Deportivo Maipú recibirá a Dep. Madryn, en el marco de la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Dep. Montecaseros.
Así llegan Deportivo Maipú y Dep. Madryn
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional
Deportivo Maipú sacó un empate por 1 en su visita a Los Andes. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional
Dep. Madryn viene de derrotar a Gimnasia y Tiro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 5 en su arco.
En los 4 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
Lucas Comesaña será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Maipú y Dep. Madryn, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.