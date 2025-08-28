jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 08:13
B Nacional

Deportivo Maipú vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

La previa del choque de Deportivo Maipú ante Dep. Madryn, a disputarse en el estadio Dep. Montecaseros el domingo 31 de agosto desde las 15:30 (hora Argentina). El árbitro será Lucas Comesaña.

BsAs (DataFactory)

Deportivo Maipú recibirá a Dep. Madryn, en el marco de la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Dep. Montecaseros.

Así llegan Deportivo Maipú y Dep. Madryn

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional

Deportivo Maipú sacó un empate por 1 en su visita a Los Andes. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional

Dep. Madryn viene de derrotar a Gimnasia y Tiro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 4 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Lucas Comesaña será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Maipú y Dep. Madryn, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

