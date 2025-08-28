Deportivo Maipú vs Dep. Madryn: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Deportivo Maipú recibirá a Dep. Madryn, en el marco de la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Dep. Montecaseros.

Así llegan Deportivo Maipú y Dep. Madryn El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional Deportivo Maipú sacó un empate por 1 en su visita a Los Andes. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional Dep. Madryn viene de derrotar a Gimnasia y Tiro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 4 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 1. Lucas Comesaña será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar Horario Deportivo Maipú y Dep. Madryn, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







