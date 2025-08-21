Deportivo Maipú vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Deportivo Maipú y Los Andes correspondiente a la fecha 28 de la zona A se disputará en el estadio Dep. Montecaseros desde las 15:30 (hora Argentina), el domingo 24 de agosto.

Así llegan Deportivo Maipú y Los Andes Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional Deportivo Maipú buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia y Tiro. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional Los Andes venció en casa a Quilmes por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Los Andes. El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Macheroni.

Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Horario Deportivo Maipú y Los Andes, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

