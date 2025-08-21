jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 08:27
B Nacional

Deportivo Maipú vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

Toda la previa del duelo entre Deportivo Maipú y Los Andes. El partido se jugará en el estadio Dep. Montecaseros el domingo 24 de agosto a las 15:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Maximiliano Macheroni.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Deportivo Maipú y Los Andes correspondiente a la fecha 28 de la zona A se disputará en el estadio Dep. Montecaseros desde las 15:30 (hora Argentina), el domingo 24 de agosto.

Así llegan Deportivo Maipú y Los Andes

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional

Deportivo Maipú buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia y Tiro. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional

Los Andes venció en casa a Quilmes por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Los Andes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Macheroni.


Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Maipú y Los Andes, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

