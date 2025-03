Descalificaron un nuevo caso OVNI: el hecho había sucedido en Córdoba

La sorpresa fue instantánea. Apenas habían salido de Arroyito y, sin haber atravesado ningún tramo intermedio, parecía que de repente habían recorrido varios kilómetros. Como conductores experimentados, estaban familiarizados con cada detalle del camino: sabían que debían cruzar el río Segundo y pasar por un puente distintivo, además de un punto de referencia habitual, el frigorífico Rivarola. Sin embargo, ninguno de estos elementos apareció en su trayecto. Algo extraño estaba ocurriendo.

La declaración de Orlando Carrizo, el conductor del camión.

Mientras debatían sobre lo sucedido, continuaron su camino por la ruta y pasaron por la localidad de Santiago Temple. A unos ocho kilómetros de allí, casi tres kilómetros antes de llegar a Pedro Vivas, una luz intensa llamó su atención. La luminosidad, inusualmente difusa y envuelta en una especie de niebla, parecía levitar en el aire. Intrigados por lo que veían, decidieron detenerse para observar más de cerca.

Una forma desconocida en el cielo

Al bajar del vehículo, los tres testigos pudieron observar con claridad una forma desconocida para ellos. El objeto emitía destellos a través de lo que parecían ser ventanillas que giraban, como si estuviera girando alrededor de un eje invisible. De su base emanaba una suave niebla rojiza, mientras que en la parte superior, un fuerte haz de luz blanca recorría el cielo de un extremo al otro.

“Su parte superior se dirigía de a ratos hacia un lugar a otro como si fuera un reflector que emitía una luz blanca y fuerte. La sorpresa anterior más este espectáculo que estábamos visualizando y que compartimos con otros ocasionales camioneros que pasaron cerca nuestra para apreciar que seguía como meciéndose sobre el mar nos impulsó a subir en la parte superior del camión para poder ver mejor ese OVNI”, relató Carrizo.

Ya no eran los únicos en la carretera. Al parecer, no era producto de un delirio. Otros conductores de camiones se detuvieron en la orilla para contemplar el suceso. En un momento dado, el objeto pareció moverse lentamente unos 200 metros hacia la derecha, acercándose a los camioneros. El patrón de movimiento del objeto, que parecía balancearse suavemente en el aire, fue una característica común en los testimonios de los testigos.

La declaración que firmaron Severino Brunetto y su hijo Daniel.

“Nosotros nos dirigimos hacia otro camión que estaba estacionado a unos 50 metros, diríamos más cerca del aparato quedándose en nuestro vehículo el Sr. Severino Brunetto. En forma repentina el potente haz de luz se dirigió hacia donde estaba nuestro camión arrojándose el Sr. Brunetto a tierra al ver la potencia de luz que se acercaba al mismo”, continúa el relato.

Uno de los choferes que se encontraba en el lugar encendió una linterna y la dirigió directamente hacia el objeto, el cual respondió emitiendo un resplandor tan intenso que los deslumbró por algunos segundos. Cuando recobraron la vista, el objeto ya había desaparecido. Se desvaneció sin dejar señal alguna, y nadie pudo percatarse de su rumbo.

“Su potente reflector nos encegueció momentáneamente y, al apagarse, comprobamos con sorpresa que el objeto no se encontraba más, había desaparecido”, dice la declaración que firmaron en conjunto los Brunetto, casi calcada a la de su compañero de camión.

Actualmente, el incidente de EPEC continúa siendo un enigma. La revelación de los documentos oficiales, que incluyen testimonios y archivos de aquel momento, proporciona algunas pistas sobre los eventos de aquella noche en la ruta cordobesa. Sin embargo, siguen existiendo interrogantes sin respuesta: ¿Qué fue lo que vivieron Severino Brunetto, Daniel Brunetto y Orlando Carrizo? ¿Qué observó el resto de los camioneros? ¿Es posible encontrar una explicación lógica para lo sucedido?

El artículo que publicó el diario La Prensa el 30 de diciembre de 1978, tres días después del episodio.

La repercusión en los medios y el pedido de informes de este caso OVNI

Tres días tras el suceso, el periódico La Prensa reportó el incidente en su página seis. Bajo el encabezado "Enigmática novedad", anunciaba para dar paso al título: “Teletransportó un OVNI a un grupo de camioneros”. Este diario, considerado uno de los más renombrados de la época, citaba una noticia proveniente de la agencia EFE, la cual posteriormente sería replicada por diversos medios.

“Tres empleados de la empresa provincial de energía eléctrica aseguran haber sido ‘teletransportados’ y, por añadidura, haber sostenido un diálogo mediante haces de luz”, comienza el texto que relata la extraña aventura de los tres camioneros.

La cobertura mediática del incidente motivó a las autoridades de EPEC a intervenir. Mediante un memorándum, el ingeniero Benito Peludero, quien en ese momento lideraba la Delegación Zona “D”, solicitó a los involucrados, quienes habían sido protagonistas de un suceso calificado por los medios como extraordinario, que elaboraran un informe detallando lo que experimentaron en la ruta mientras realizaban su trabajo.

Casi medio siglo después, nadie sabía de la existencia de esos reportes. Fue Andrea Pérez Simondini, directora de CEFORA, quien tuvo acceso a los documentos gracias a un ex trabajador de EPEC que se acercó al Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos, y le contó lo sucedido. Este ex empleado, quien falleció poco tiempo después, le envió la documentación, aunque por solicitud de su hijo, su identidad permanece confidencial.

El pedido de informes que elevó el Jefe de la Delegación Zona “D” de EPEC tras la repercusión mediática del caso.

“Este caso para mí es de interés central porque estoy siguiendo las denuncias en las que las personas tuvieron reacciones físicas en relación a encuentros con el fenómeno OVNI. Aquí, en el caso EPEC, se manifiesta un evento de probable tiempo perdido”, señaló Pérez Simondini.

Tiempo perdido y efectos físicos

Pérez Simondini dedicó gran parte de su existencia a investigar el fenómeno OVNI, recolectando testimonios y desvelando archivos sobre vivencias paranormales en Argentina. Actualmente, uno de los aspectos que más le inquieta son los posibles efectos en la salud de quienes afirman haber tenido encuentros cercanos, y cómo estos podrían repercutir físicamente en ellos. Entre los testimonios más perturbadores que ha escuchado, y que incluso ha vivido personalmente, destaca el fenómeno de la pérdida de tiempo, en el cual los testigos aseguran que un periodo de sus vidas desapareció sin que pudieran recordarlo.

Uno de esos incidentes sucedió durante un trayecto en Entre Ríos, entre las localidades de Hernández y Victoria, a fines de los años 90. Simondini viajaba de noche acompañada de tres personas más cuando vieron una luz moviéndose a lo lejos, en el campo. Inicialmente pensaron que se trataba de un vehículo, ya fuera una moto o un auto, pero en un instante, la luz pareció aproximarse a la carretera, lo que los llevó a detenerse.

Otro caso OVNI desclasificado.

“Después de unos segundos, la luz desapareció sin dejar rastro”, comentó. Continuaron su viaje sin percatarse de nada raro, pero al llegar a su destino, a su casa donde su abuela los esperaba con gran preocupación, se dieron cuenta de que habían demorado más del doble de lo estimado. Un trayecto que normalmente les tomaba 45 minutos, lo completaron en 2 horas y 15 minutos, sin haber experimentado ningún contratiempo en el camino. “El único reloj que teníamos se había detenido exactamente a las 3:10, que es la hora en la que recordábamos haber salido de Hernández”, recordó.

La sensación de pérdida temporal y alteración del espacio tras un encuentro con un OVNI es más común de lo que se imagina. Durante su investigación, Simondini recopiló testimonios de personas que no solo perciben cómo el tiempo se escurre, sino que también sufren de desorientación extrema, náuseas y problemas de audición después de tales experiencias. En su caso personal, tanto ella como su madre, quien también era investigadora, desarrollaron el síndrome de Meniere, una afección que afecta al oído interno. Debido a la cantidad de casos similares, actualmente se investiga la posibilidad de una conexión entre estas enfermedades y haber sido testigo de un avistamiento.

Más allá de lo anecdótico, según la especialista, algunos de los síntomas descritos por los testigos presentan similitudes con un trastorno que, aunque fue descartado por años, hoy tiene respaldo en la ciencia: el Síndrome de La Habana. Este mal fue inicialmente detectado en diplomáticos de Cuba, Francia y Estados Unidos, y se manifiesta a través de dolores de cabeza, mareos, dificultades motoras y alteraciones en la función neuronal. Investigaciones recientes apuntan a que podría ser causado por la exposición a microondas o a energía dirigida, lo cual ha captado también la atención de los estudiosos del fenómeno OVNI.

Incidentes como el ocurrido en el Rancho Skinwalker, en Utah, mostraron que algunas personas que han sido testigos de encuentros con OVNIs sufren efectos físicos y daños en su salud sin causa aparente. ¿Será posible que estos síntomas estén relacionados con algún tipo de radiación similar? Aunque esta hipótesis está aún en el ámbito de la especulación, no cuenta con evidencia científica que la confirme.

Los detalles del misterioso fenómeno que sacudió la provincia.

A medida que su interés por este posible vínculo aumentaba, Simondini y su equipo recibieron documentación acerca de un caso hasta entonces desconocido. “El ex empleado de EPEC nos envió la documentación antes de morir, pero su hijo nos pidió que no reveláramos su nombre”, relató. Aunque este caso presenta varios elementos fascinantes, aún no han podido localizar a los testigos del incidente. Claro, han transcurrido 47 años desde ese suceso, por lo que no se sabe si alguno de ellos sigue con vida.

El caso EPEC se añade al largo listado de eventos OVNI que podrían estar relacionados con alteraciones físicas y problemas de salud en quienes los presencian. Mientras tanto, el proceso de recopilación de evidencias sigue adelante, con la esperanza de encontrar patrones que ayuden a responder una de las preguntas más comunes en el ámbito de la ufología: ¿qué ocurre con aquellos que tienen, o dicen haber tenido, un encuentro de este tipo?