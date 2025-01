El maní, un aliado para neutralizar el dengue según la ciencia: los detalles

El equipo fue aún más allá. Con la intención de encontrar posibles soluciones para combatir el molesto virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti , probaron tanto en laboratorio ( in vitro ) como en animales ( in vivo ), que al aplicar una dosis de la mezcla proveniente de la cáscara del maní , no se generaba ningún efecto tóxico sobre las células infectadas. Esto confirma que el tratamiento es seguro .

Este avance fue publicado en octubre en la revista Plants, donde se presentó un artículo firmado por los equipos de Sabini y Soria, quienes forman parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-UNC-Conicet), en colaboración con el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS-UNRC-Conicet).

Carola Sabini y Elio Soria, científicos del INICSA-UNC-Conicet que descubrieron las propiedades antiviral del maní.

No es la primera vez que este tipo de investigaciones surge de ese centro científico, explicó Sabini, microbióloga con doctorado en virología, quien comenzó a estudiar las propiedades antivirales del maní en 2016, luego de haber dedicado parte de su carrera a investigar otros descubrimientos igualmente interesantes.

Un claro ejemplo de esto son las cualidades antivirales de una hierba conocida como marcela del campo, utilizada para elaborar el reconocido "amargo serrano". Sorprendentemente, esta planta demuestra tener una eficacia similar frente a patógenos transmitidos por mosquitos, como el que causa la conocida encefalitis equina del oeste.

Los usos de la cáscara del maní contra el dengue

De acuerdo con el estudio, el efecto antiviral de la cáscara de maní es extenso, actuando en la fase de adsorción y penetración viral, y bloqueando los primeros momentos de la infección en la fase posterior a la penetración celular. En otras palabras, neutraliza el virus al impedir la replicación de su ARN.

En este contexto, el informe señala que la cáscara del maní puede desempeñar funciones tanto viricidas como preventivas, lo que la convierte en un potencial tratamiento antiviral efectivo contra el virus DENV-2. Sobre los otros tres serotipos del dengue, Sabini mencionó que están evaluando el extracto en relación con ellos, y con optimismo, resaltó que los resultados iniciales son muy alentadores.

Entonces, de todas las alternativas que ofrece la naturaleza, ¿cómo surgió la idea de usar el maní para combatir el dengue? ¿Cómo alguien decide investigar una semilla que es, a la vez, fruto seco y legumbre (el maní encarna todas estas categorías), habitualmente consumida como refrigerio? A diferencia de otras opciones como nueces o almendras, el maní tiene una menor reputación, es más accesible económicamente y goza de gran popularidad, sin mencionar que, si no se tiene cuidado, ese gesto repetitivo de comerlo en puñaditos puede hacer que se acumulen muchas calorías en el cuerpo sin que uno se dé cuenta.

Para Sabini, sin embargo, la conexión entre el "dengue" y el "maní" le resultó lógica. Esto, en parte, porque se unió a un grupo de investigación compuesto por especialistas en oleaginosas (plantas cuyas semillas sirven para la extracción de aceite), quienes ya se encontraban explorando los beneficios de diversas especies vegetales para la salud.

Sabini comenzó su proceso eligiendo centrarse en el dengue, ya que es un desafío significativo para la nación. El siguiente paso fue eliminar de una lista de oleaginosas, conocidas por sus diversas propiedades, aquellas que no presentaban características antivirales.

“Estudié la soja y la alfalfa, pero el maní fue el que más me llamó la atención, tanto por sus muchas propiedades nutricionales como por su importancia para la provincia de Córdoba, ya que la mayor parte de la producción nacional ocurre acá”, contó desde la capital cordobesa.

Dengue: tratamientos con la cáscara de maní

En 2019, en Córdoba, también se había producido otro descubrimiento relacionado con el maní que captó la atención. En este caso, se trataba de la generación de electricidad a partir de biomasa en un pequeño pueblo llamado Ticino. El material utilizado para este proyecto era la cáscara del maní, aunque no la fina capa roja, sino la vaina subterránea, el residuo que rodea al valioso fruto-semilla comestible.

Una duda razonable que surge ahora es si la cáscara roja también tendrá una aplicación práctica. Sabini, segura de sí misma, está convencida de que sí. “En una primera instancia pensamos desarrollar un fitofármaco; es decir, un medicamento con acción antiviral para el tratamiento de la infección por dengue cuando el paciente ya contrajo el virus”.

Pero hay más: “También pensamos usar el extracto como ingrediente funcional en alimentos. Estamos trabajando en una bebida funcional, pero no quiere decir que no pueda usarse en otros alimentos. Y también tenemos previsto trabajar en un suplemento dietario”.

Tanto la bebida como el complemento tendrían un papel preventivo: fortalecer al máximo el sistema inmunológico para hacer frente a posibles infecciones. En el caso del fármaco, actuaría como tratamiento específico, ya que, al disminuir la carga viral, se reducirían los efectos negativos de la respuesta inmune frente a la infección.

Generarán electricidad con cáscara de maní.

Una duda natural que surge es si consumir grandes cantidades de maní con cáscara podría aumentar la resistencia al dengue. Sabini lo explicó claramente: "Seguro que el maní con piel es beneficioso porque están presentes estos compuestos que tienen bioactividad, antioxidantes, vimos también algo de inmunomodulación -cuestión que no está publicada-, y están las propiedades antivirales. Pero, si bien comer maní es bueno para la salud, el alimento que desarrollemos, al ser una formulación pensada en concentraciones adecuadas -en términos de bioactividad- y seguras, a la vez, será mejor".

La investigadora comentó que no es sencillo prever el tiempo que tomarán estos avances. Por el momento, probaron “la seguridad, tanto in vitro como in vivo" y, sobre la efectividad antiviral, "por ahora se llegó a probar in vitro". "Faltaría probarla in vivo, en un modelo animal, para ir hacia el desarrollo de un medicamento", agregó.

Sería beneficioso que los subsidios a la investigación científica no estuvieran reducidos o detenidos. “Es un tema complejo. De algunos no se está entregando el dinero; de otros, llegan montos sin actualización por inflación. Uno pide el subsidio mucho tiempo antes, pero hasta que lo evalúan las distintas comisiones y se autoriza, pasa mucho tiempo. Así que estamos en constante movimiento para solicitar y concursar otras formas de financiamiento”.

Se recomienda consumirlo con moderación (100 gramos aportan 500 calorías), en cantidades adecuadas.

Maní, el superalimento de los mil usos

El maní se utiliza de diversas formas: crudo, tostado con o sin sal, en pasta, manteca, aceite, harina, salsa, leche, bebidas, barritas de cereal e incluso en quesos. Los usos del "cacahuate", como se lo denomina regionalmente, son innumerables.

Aparte de sus propiedades como biocombustible y su notable capacidad antiviral, el maní ha despertado un creciente interés en el ámbito científico, especialmente por su alto valor nutricional.

Aunque se recomienda consumirlo con moderación (100 gramos aportan 500 calorías), en cantidades adecuadas, el maní destaca como un potente antioxidante y fuente significativa de proteínas (el doble que el huevo), así como carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales.

Y un dato adicional sobre el colesterol. Un relevante estudio de los National Institutes of Health de EE. UU. resaltó que el maní también es "una excelente fuente de compuestos como el resveratrol, ácidos fenólicos, flavonoides y fitoesteroles, que bloquean la absorción del colesterol de la dieta”.

El trabajo concluye que el maní "es una buena fuente de coenzima Q10 y contiene los 20 aminoácidos con la mayor cantidad de arginina. Estos compuestos bioactivos han sido reconocidos por tener propiedades preventivas de enfermedades y se cree que promueven la longevidad”.