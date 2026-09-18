Desfile de carrozas en Jujuy: precios de las sillas, cortes de tránsito y dónde tomar el colectivo

Desfile de carrozas de la FNE

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa con los tradicionales desfiles de carrozas en Ciudad Cultural. Para acompañar a los estudiantes, las familias deberán contemplar el precio de las ubicaciones, el nuevo valor del colectivo y las modificaciones dispuestas en el tránsito.

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El operativo incluye cortes desde las 17, restricciones para estacionar y cambios temporales en los recorridos del transporte urbano.

Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, confirmó que el precio de las sillas durante la edición 2026 llega hasta los $4.000 . De esta manera, una pareja deberá disponer de hasta $8.000 , mientras que una familia de cuatro integrantes podría gastar hasta $16.000 solamente en ubicaciones.

Desde este viernes 18 de septiembre comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros . Para quienes viajen dentro de San Salvador de Jujuy, el boleto cuesta $1.477,11 . Por lo tanto, el traslado de ida y vuelta representa un gasto de $2.954,22 por persona .

Los valores vigentes son:

San Salvador de Jujuy: $1.477,11.

San Salvador–Reyes: $1.477,11.

San Salvador–Guerrero: $1.699,12.

San Salvador–San Pablo de Reyes: $1.699,12.

San Salvador–Yala: $1.920,12.

San Salvador–Termas de Reyes: $1.920,12.

San Salvador–Los Nogales: $2.142,11.

San Salvador–Lozano: $2.142,11.

San Salvador–León: $2.363,11.

Dónde tomar el colectivo durante los desfiles

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde las 18 se modificarán temporalmente los recorridos del transporte urbano.

Las unidades circularán por:

Santibáñez.

Comandante Pérez.

Airampo.

Acceso al barrio 23 de Agosto.

Suipacha.

Colectora Pila Solá.

Avenida de las Carrozas.

Avenida Bolivia.

Las paradas quedarán establecidas sobre avenida de las Carrozas, en toda su extensión. Se recomienda consultar previamente el recorrido de cada línea y salir con anticipación debido a la importante cantidad de personas que se acercará al predio.

Desde qué hora comienzan los cortes de tránsito

El operativo de tránsito comenzará a las 17 en los principales accesos a Ciudad Cultural y en diferentes sectores de Alto Padilla.

Entre los puntos alcanzados se encuentran:

Avenida Bolivia y avenida de los Estudiantes.

Avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

Pila Solá y avenida de los Estudiantes.

Pila Solá y Suipacha.

Pedro del Portal y Suipacha.

Curupaití y Olazábal.

Zapiola y Olazábal.

Asunción y Olazábal.

Liniers y Olazábal.

También habrá controles y desvíos en otros cruces próximos al predio. Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal y evitar circular por el sector si no es necesario.

Dónde estará prohibido estacionar

Desde las 18 quedará restringido el estacionamiento en:

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá.

Avenida Bolivia, entre pasaje Gómez y Airampo.

La Municipalidad pidió no dejar vehículos en estos sectores para evitar demoras y facilitar el funcionamiento del operativo.

No existe una tarifa oficial única para los estacionamientos administrados por particulares. Antes de dejar el vehículo, se recomienda consultar el precio y verificar que el espacio se encuentre habilitado.

Cuándo serán los próximos desfiles de carrozas

El operativo municipal fue diagramado para las jornadas con actividades en Ciudad Cultural previstas para:

Viernes 18 de septiembre.

Sábado 19 de septiembre.

Martes 22 de septiembre.

Miércoles 23 de septiembre.

Jueves 24 de septiembre.

Sábado 26 de septiembre.