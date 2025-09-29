Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

Morena Rial nuevamente detenida Instagram

Morena Rial fue detenida este lunes luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires revocara su excarcelación en la causa que investiga un robo agravado. La medida fue adoptada porque la mediática no cumplió con las condiciones impuestas tras su liberación.

Según el informe del Poder Judicial bonaerense, Rial no asistió al juzgado durante dos semanas, no presentó constancia de estar cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que le había sido ordenado, ni acreditó tener un empleo o medios de subsistencia. Por estas faltas, el tribunal ordenó que regrese a prisión hasta que se resuelva su situación procesal.

La causa Morena Rial está acusada de robo bajo la modalidad de escruche, es decir, ingresar a viviendas desocupadas para sustraer pertenencias. De acuerdo con la investigación policial, el hecho ocurrió el sábado 18 de enero en una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina. Allí, Rial y otras personas habrían forzado una ventana para llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Tras el robo, la policía logró identificar a los presuntos autores y, luego de tareas de vigilancia, detuvo a la hija de Jorge Rial en un hotel ubicado en Lavalle y Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires. El posteo de Morena Rial A través de un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Morena Rial rompió el silencio tras volver a quedar detenida. “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado Alejandro Cipolla en la historia que republicó la hija de Jorge Rial. Luego, aclaró: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad”. “Voy a ir informando las novedades. Saludos”, cerró el abogado.

