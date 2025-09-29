lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 20:09
En problemas.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

La Justicia bonaerense revocó la excarcelación de Morena Rial en la causa por robo agravado. Los motivos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Morena Rial nuevamente detenida

Morena Rial nuevamente detenida

Instagram

Morena Rial fue detenida este lunes luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires revocara su excarcelación en la causa que investiga un robo agravado. La medida fue adoptada porque la mediática no cumplió con las condiciones impuestas tras su liberación.

Lee además
Morena Rial.
Espectáculos.

Morena Rial lanza "Que lo demuestre", su nueva línea de merchandising
Morena Rial incumplió las medidas impuestas por la Justicia y podría volver a la cárcel. 
Los detalles.

Morena Rial incumplió las medidas impuestas por la Justicia y podría volver a la cárcel

Según el informe del Poder Judicial bonaerense, Rial no asistió al juzgado durante dos semanas, no presentó constancia de estar cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que le había sido ordenado, ni acreditó tener un empleo o medios de subsistencia. Por estas faltas, el tribunal ordenó que regrese a prisión hasta que se resuelva su situación procesal.

La causa

Morena Rial está acusada de robo bajo la modalidad de escruche, es decir, ingresar a viviendas desocupadas para sustraer pertenencias. De acuerdo con la investigación policial, el hecho ocurrió el sábado 18 de enero en una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina. Allí, Rial y otras personas habrían forzado una ventana para llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Morena Rial
Morena Rial presentó a su segundo hijo.

Morena Rial presentó a su segundo hijo.

Tras el robo, la policía logró identificar a los presuntos autores y, luego de tareas de vigilancia, detuvo a la hija de Jorge Rial en un hotel ubicado en Lavalle y Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires.

El posteo de Morena Rial

A través de un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Morena Rial rompió el silencio tras volver a quedar detenida. “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado Alejandro Cipolla en la historia que republicó la hija de Jorge Rial.

Luego, aclaró: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad”. “Voy a ir informando las novedades. Saludos”, cerró el abogado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Morena Rial lanza "Que lo demuestre", su nueva línea de merchandising

Morena Rial incumplió las medidas impuestas por la Justicia y podría volver a la cárcel

Morena Rial se cambió de nombre tras ingresar a la religión umbanda

Morena Rial defendió a su hermana Rocío después de que la vincularan a un robo: qué dijo

El Tesoro compró US$500 millones y las reservas superaron los US$41.000 millones

Lo que se lee ahora
Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel