Morena Rial incumplió las medidas impuestas por la Justicia y podría volver a la cárcel. 

El futuro judicial de Morena Rial pende de un hilo. A pesar de haber recuperado la libertad a mediados de febrero, la hija de Jorge sigue bajo la lupa de la Justicia ya que no cumplió con las condiciones impuestas para mantenerse en libertad. Los detalles, en la nota.

En un escrito del Fiscal Patricio Ferrari, dirigido a la jueza Dra. Andrea Rodríguez Mentasty, se dejó en claro que Morena podría volver a prisión: "Vista la ausencia de constancia que demuestren el inicio del tratamiento psicológico y psiquiátrico de la imputada, como si también su incomparecencia a la obligación quincenal de presentarse frente a la judicatura-hasta el momento sin explicaciones- entiende que, por imperativo legal, debe procederse conforme a la manda del art. 189,revocándose la excarcelación extraordinaria concedida y/o disponiéndose en consecuencias a lo que corresponda".

Alejandro Cipolla, amigo y ex abogado de Morena, aclaró que el juez de la causa corrió vista al fiscal ayer miércoles, dado que Morena habría incumplido con los recaudos que se le solicitaron para mantener el beneficio de la excarcelación. “Morena fue este jueves a comparecer ante el juzgado y entregó informes de su psiquiatra. Ahora se espera que el fiscal, ante el compromiso de Morena, vea si pide o no la excarcelación”, detalló.

Fernando Burlando renunció a la defensa de Morena Rial: qué pasó

Tras darse a conocer que Morena Rial podría volver a la cárcel, confirmaron que Fernando Burlando renunció a su defensa.

La información la dio Guido Záffora en DDM (América TV) estejueves y contó:" Fernando Burlando acaba de dejar la causa de Morena Rial. Me cuentan que él hizo todo lo que tenía que hacer por pedido de Jorge, logró la excarcelación, cumplió y ahora dejó la causa”.

Alejandro Cipolla, amigo y ex abogado de Morena, estaba presente en el programa mediante un móvil y aportó detalles: "Yo no puedo ingresar porque me había apartado, pero sé que va a entrar otro colega en el día de hoy, está acordado”.

Luego, Martín Candalaft reveló que Morena Rial culpó a Burlando en un documento oficial presentado ante la Justicia por no presentarse a las pericias y al tratamiento psicológico por "inconvenientes de comunicación" con él.