Detuvieron a una mujer por prender fuego a un joven que dormía en la calle en San Salvador de Jujuy

Imagen ilustrativa

Un joven de 29 años terminó hospitalizado en San Salvador de Jujuy. luego de que una mujer presuntamente lo rociara con un líquido y le prendiera fuego mientras dormía en la vía pública. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 24 de octubre y motivó la intervención de efectivos policiales y personal del SAME.

El hecho se registró alrededor de las 6:30, en la intersección de avenida Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, luego de que el sistema de emergencias 911 alertara sobre una mujer que estaría incendiando a un hombre.

Encontraron al joven con quemaduras en el pecho y una mano Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron a un hombre que caminaba por la zona del badén en dirección al centro de la ciudad. Presentaba lesiones por quemaduras en el pecho y en una de sus manos.

Según relató la víctima a los policías, se encontraba durmiendo en la vía pública cuando fue abordado por una mujer que le arrojó un líquido y posteriormente le prendió fuego. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención del SAME.

Los profesionales que acudieron al lugar diagnosticaron quemaduras en las vías aéreas y dispusieron su traslado al hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Identificaron a una mujer y la trasladaron a una dependencia policial Tras conocerse lo ocurrido, el personal policial realizó tareas para localizar a la presunta responsable del ataque. Horas más tarde, aproximadamente a las 7:24, efectivos policiales identificaron a una mujer señalada como autora del hecho sobre calle Iriarte, entre Jorge Newbery y Gorriti. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

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