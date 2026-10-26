La última semana de octubre se despide con lloviznas en Jujuy

La última semana de octubre comenzó con un panorama de inestabilidad en San Salvador de Jujuy, donde las lloviznas, el cielo mayormente nublado y las temperaturas frescas serán protagonistas . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las estimaciones de Meteored, las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte de la semana, aunque se espera un aumento gradual de las temperaturas.

Este lunes 26 de octubre, la capital jujeña amaneció con condiciones frescas y abundante nubosidad. El SMN anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored, el martes 27 de octubre continuará la inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones del 80%. La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 17°C de máxima, mientras que los acumulados podrían alcanzar los 5,4 milímetros.

Para el miércoles 28, el panorama será similar, aunque con una leve recuperación térmica. Se esperan temperaturas entre los 11°C y los 16°C, con una probabilidad de lluvias del 90% y precipitaciones acumuladas estimadas en 19 milímetros.

El jueves 29 tampoco se descarta la presencia de lluvias. Según Meteored, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. Los acumulados podrían rondar los 17 milímetros.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy?

El pronóstico indica que la inestabilidad podría mantenerse hasta el cierre de octubre e incluso durante el primer día de noviembre, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse.

Para el viernes 30 se prevé una máxima de 20°C, mientras que el sábado 31 podría alcanzar los 22°C. En ambas jornadas, la probabilidad de precipitaciones se mantendría elevada, cercana al 90%, pero con acumulados menores que los previstos para mediados de semana.

El domingo 1 de noviembre llegaría un ascenso más marcado de la temperatura, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 12°C. Sin embargo, todavía existe un 70% de probabilidad de precipitaciones, por lo que no se espera una mejora definitiva de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, octubre se despedirá con jornadas húmedas, nubosidad persistente y lluvias intermitentes en la capital jujeña. Si bien el termómetro irá en ascenso hacia el fin de semana, quienes tengan previstas actividades al aire libre deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las precipitaciones podrían continuar durante el inicio de noviembre.