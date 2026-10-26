lunes 26 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2026 - 08:48
Jujuy.

La última semana de octubre se despide con lloviznas en Jujuy

Las lluvias y las bajas temperaturas marcarán los últimos días de octubre en Jujuy. Conocé cuándo mejorará el tiempo y volverá el calor.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Salvador de Jujuy nublado&nbsp;

San Salvador de Jujuy nublado 

Lee además
¿vuelve el frio a jujuy? anuncian probables lloviznas para los proximos dias
Tiempo.

¿Vuelve el frío a Jujuy? Anuncian probables lloviznas para los próximos días
Jujuy con llovizna - Imagen creada con IA
Jujuy.

La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Este lunes 26 de octubre, la capital jujeña amaneció con condiciones frescas y abundante nubosidad. El SMN anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde.

San Salvador de Jujuy con llovizna

San Salvador de Jujuy con llovizna

Lluvias en Jujuy: cómo estará el tiempo durante la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored, el martes 27 de octubre continuará la inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones del 80%. La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 17°C de máxima, mientras que los acumulados podrían alcanzar los 5,4 milímetros.

Para el miércoles 28, el panorama será similar, aunque con una leve recuperación térmica. Se esperan temperaturas entre los 11°C y los 16°C, con una probabilidad de lluvias del 90% y precipitaciones acumuladas estimadas en 19 milímetros.

El jueves 29 tampoco se descarta la presencia de lluvias. Según Meteored, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. Los acumulados podrían rondar los 17 milímetros.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy?

El pronóstico indica que la inestabilidad podría mantenerse hasta el cierre de octubre e incluso durante el primer día de noviembre, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse.

Para el viernes 30 se prevé una máxima de 20°C, mientras que el sábado 31 podría alcanzar los 22°C. En ambas jornadas, la probabilidad de precipitaciones se mantendría elevada, cercana al 90%, pero con acumulados menores que los previstos para mediados de semana.

El domingo 1 de noviembre llegaría un ascenso más marcado de la temperatura, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 12°C. Sin embargo, todavía existe un 70% de probabilidad de precipitaciones, por lo que no se espera una mejora definitiva de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, octubre se despedirá con jornadas húmedas, nubosidad persistente y lluvias intermitentes en la capital jujeña. Si bien el termómetro irá en ascenso hacia el fin de semana, quienes tengan previstas actividades al aire libre deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las precipitaciones podrían continuar durante el inicio de noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Vuelve el frío a Jujuy? Anuncian probables lloviznas para los próximos días

La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Piden circular con extrema precaución en rutas de Jujuy por llovizna y neblina

Vuelven las bajas temperaturas y lloviznas: cuándo cambia el tiempo en Jujuy

Hotesur y Los Sauces: los juicios se unificarán y arrancarán el 23 de octubre

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa
Policiales.

Detuvieron a una mujer por prender fuego a un joven que dormía en la calle en San Salvador

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

FNE 2026: las carrozas inspiradas en culturas extranjeras llegaron hasta Japón
Jujuy.

FNE 2026: las carrozas inspiradas en culturas extranjeras llegaron hasta Japón

Peregrinación a Río Blanco (Foto: Flash Jujuy)
Policiales.

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos de Río Blanco

Calle Alvear.
Delincuencia.

San Salvador de Jujuy: le abrieron el auto en pleno centro y le robaron la computadora donde tenía su tesis

Accidente fatal en Maimará.
Policiales.

Maimará: un joven murió en un accidente sobre Ruta Nacional 9

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy perdió 2 a 1 con Atlanta y se quedó sin chances de jugar la final directa por el ascenso

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel