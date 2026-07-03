Piden circular con extrema precaución en rutas de Jujuy por llovizna y neblina

Neblina densa y llovizna complican la circulación en rutas jujeñas

Pidieron circular con extrema precaución este viernes 3 de julio por distintos tramos de las rutas nacionales 9 y 66, debido a la presencia de llovizna y neblina densa que reducen la visibilidad.

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado de transitabilidad de las rutas y difundió recomendaciones para los conductores.

Los sectores afectados Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas afectan principalmente la Ruta Nacional 66 y la Ruta Nacional 9. En particular, solicitaron extremar las precauciones en los tramos comprendidos entre Palpalá y San Salvador de Jujuy, y entre la capital provincial, Reyes, Yala y Lozano.

Recomendaciones para circular Ante la presencia de llovizna y neblina densa, recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con los demás vehículos y circular con las luces correspondientes. También pidieron respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y evitar maniobras riesgosas en los sectores con menor visibilidad.

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