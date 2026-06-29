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29 de junio de 2026 - 13:50
Sociedad.

Fuerte choque en Grand Bourg causado por la presencia de caballos sueltos en la ruta

El accidente ocurrió cerca de las 7:55, cuando la visibilidad aún era reducida. La aparición de los animales habría sido el factor que desencadenó la colisión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caballos sueltos causaron un fuerte choque cerca de Grand Bourg.

Caballos sueltos causaron un fuerte choque cerca de Grand Bourg.

Un accidente vial se registró sobre la Avenida del Libertador, en el acceso al barrio Grand Bourg, cuando dos autos colisionaron tras una maniobra brusca de frenado provocada por la aparición de caballos sueltos en la calzada, lo que derivó en un fuerte choque entre ambos vehículos y considerables daños materiales.

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¿Qué ocurrió? De acuerdo con lo informado por Multivisión Federal, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 7:55 de la mañana, en un horario en el que la visibilidad aún era limitada debido a las condiciones propias del comienzo del día.

Caballos sueltos causaron un fuerte accidente cerca de Grand Bourg.

Así fue el choque causado por los caballos sueltos

En ese marco se produjo el hecho, en el que participaron un Peugeot que sufrió daños importantes en su lado izquierdo y un Volkswagen Up que quedó detenido algunos metros más adelante. El automovilista afectado, que viajaba junto a su esposa rumbo a su lugar de trabajo, contó que redujo la marcha al advertir las señales previas que realizaban los efectivos de seguridad ubicados en la zona.

Frenamos porque estaba la policía del otro lado con los caballos, frenamos y de repente salió el auto este, nos dio un choque de atrás”, detalló el conductor al describir cómo se produjo el accidente.

El conductor relató la magnitud del choque y precisó cómo se encontraba su acompañante, quien tuvo que ser asistida inicialmente por el personal de emergencias médicas a raíz de los efectos provocados por la fuerte sacudida del impacto.

"Fue fuerte porque quedó abollado el auto, encima se rompió los vidrios de atrás del auto, mi señora tiene como un pinchazo en el cuello, pero ella sí la tengo que ver cuando hacen una radiografía", expresó el afectado.

En cuanto a la conductora del automóvil que provocó el impacto por alcance, el testigo presencial señaló que la mujer quedó visiblemente afectada a nivel emocional y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro de salud debido a las molestias físicas que presentaba.

"Por lo que me dijo mi señora, ella estaba en shock y también tenía dolor en el hombro y el cuello, así que ella fue trasladada para el hospital", puntualizó el conductor.

Caballos sueltos causaron un fuerte accidente cerca de Grand Bourg.

Para finalizar, el residente advirtió sobre la repetición de episodios similares vinculados a animales sueltos en los terrenos baldíos cercanos a la avenida, y estimó la cantidad de caballos que se encontraban deambulando sin control en el momento del siniestro.

“No llegué a ver cuántos caballos, pero sí salieron, yo vi como cuatro más o menos, siempre están sueltos acá en la zona”, cerró el damnificado.

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