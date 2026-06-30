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30 de junio de 2026 - 08:42
Jujuy.

Reportan neblina y caminos complicados en Jujuy este martes 30 de junio

La visibilidad se encuentra reducida en Los Paños y otros sectores de la provincia. Solicitan circular con extrema precaución.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Neblina en Los Paños

Neblina en Los Paños

La presencia de neblina genera complicaciones para circular en distintos puntos de Jujuy y obliga a extremar las precauciones. Una de las zonas afectadas es Los Paños, ubicada a solo 30 kilómetros de la capital jujeña.

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En ese sector, la visibilidad se encuentra reducida por las condiciones climáticas, por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

Otros sectores afectados

Además de Los Paños, hay otros puntos de la provincia donde también se pide extremar los cuidados debido al estado de los caminos y las condiciones de visibilidad.

  • RUTA PROVINCIAL N°26 EL CEIBAL
  • RUTA PROVINCIAL N°11 ALTURA RÍO LAS BURRAS CON PRECAUCION POR ACUMULACION DE ARENA Y FUERTES VIENTOS
  • RUTA PROVINCIAL N°75 ALT BARRANCAS
  • RUTA PROVINCIAL N°37 CAMINO AL TALAR
  • RUTA PROVINCIAL N°73 - PUERTA DE ZENTA

  • RUTA PROVINCIAL N°19 - CAMINO A NORMENTA
  • RUTA PROVINCIAL N°73B - OCUMASO
  • RUTA PROVINCIAL N°6 TRAMO SANTA CLARA - EL FUERTE
  • RUTA PROVINCIAL N°83 ALTURA ABRA DE CAÑA
  • RUTA PROVINCIAL N°35 CAMINO A TILQUIZA (DESMORONAMIENTO)
  • RUTA PROVINCIAL N°40 ALT RIO GRANDE DE SAN JUAN DE ORO. (SUP. BLANDO).

  • RUTA PROVINCIAL N°22 EL PONGO
  • RUTA PROVINCIAL N°83 ALT PARAJE AGUADA DE TIGRE- EN EL TRAMO LIBERTADOR - SAN FRANCISCO
  • RUTA PROVINCIAL N°4 ALT ACCESO A LAGUNA DE YALA
  • RUTA PROVINCIAL N°7 ENTRE LOC CASA COLORADA Y LOC DE SAN JUAN DE MISA RUMI
  • RUTA PROVINCIAL N°35 DESDE ARROYO SECO HASTA EL PIE DE LA CUESTA ALT FINCA CALLA HUASI.
  • RUTA PROVINCIAL N°40 ENTRE EL CAÑADON Y PAICONE

  • RUTA PROVINCIAL N°79 ALT ABRALAITE TRANSITABLE CON PRECAUCION
  • RUTA PROVINCIAL N°5 ENTRE LOC DE SANTA CATALINA Y CIENGUILLA TRANSITABLE CON PRECAUCION
  • RUTA PROVINCIAL N°67 TRANSITABLE CON PRECAUCION
  • RUTA PROVINCIAL N°64 TRANSITABLE CON PRECAUCION
  • RUTA PROVINCIAL N°65 TRANSITABLE CON PRECAUCION
  • RUTA PROVINCIAL N°40 ENTRE OROSMAYO Y CUSI CUSI TRANSITABLE CON PRECAUCION RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
  • RUTA NACIONAL N°52 KM 50 ALT PARAJE RONQUI ANGOSTO (REPARACION DE LA CALZADA)
  • RUTA NACIONAL N°34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALT LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN

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