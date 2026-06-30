Reportan neblina y caminos complicados en Jujuy este martes 30 de junio

La presencia de neblina genera complicaciones para circular en distintos puntos de Jujuy y obliga a extremar las precauciones. Una de las zonas afectadas es Los Paños, ubicada a solo 30 kilómetros de la capital jujeña.
En ese sector, la visibilidad se encuentra reducida por las condiciones climáticas, por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.
Otros sectores afectados
Además de Los Paños, hay otros puntos de la provincia donde también se pide extremar los cuidados debido al estado de los caminos y las condiciones de visibilidad.
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