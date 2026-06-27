Ruta 56: un camión chocó con animales sueltos y terminó en la banquina

Un camionero vivió momentos de mucha tensión este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 56, a unos dos kilómetros de El Sauzal, cuando se encontró de frente con varios caballos que cruzaban la ruta.

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Según las primeras informaciones, el conductor viajaba en dirección a La Mendieta cuando los animales aparecieron de manera repentina sobre la calzada. Para evitar una tragedia, hizo una maniobra brusca, pero terminó chocando contra dos caballos.

Después del impacto, perdió el control del camión, salió de la ruta y quedó detenido entre la banquina y la vegetación.

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A pesar del fuerte accidente, el conductor no sufrió heridas de gravedad. Viajaba solo y había salido desde la provincia de Salta. El camión quedó varado al costado de la Ruta 56 y debió esperar la llegada de personal que trabajó para retirarlo del lugar.

Las imágenes del hecho muestran al vehículo detenido fuera de la calzada, mientras otros automovilistas reducían la velocidad para pasar por la zona.

No se informó qué pasó con los caballos

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer cuál fue el estado de los animales que fueron embestidos durante el accidente.

El hecho volvió a poner sobre la mesa una situación que se repite en distintas rutas de Jujuy: la presencia de animales sueltos, un peligro constante para quienes transitan por esos caminos.

Desde hace tiempo, vecinos y conductores advierten sobre esta problemática y piden mayores controles para evitar nuevos accidentes.