Día del Contador Público: por qué se celebra hoy, 17 de diciembre

Este texto estableció los principios fundamentales de la contabilidad, además de abordar disciplinas vinculadas como la aritmética, la geometría y los cálculos comerciales. Pacioli detalló y destacó la relevancia de las conversiones de divisas y precios en las transacciones comerciales.

Frases para saludar por el Día del Contador Público en la Argentina.

La obra fue un rotundo éxito y permaneció relevante a lo largo de los siglos, contribuyendo a que las personas pudieran estructurar sus operaciones comerciales y entender los procesos transaccionales. Debido a este legado, Pacioli es reconocido como el "padre de la contabilidad", aunque su influencia también se extiende al ámbito del arte y la arquitectura. Murió en Florencia, Italia, a los 72 años, en 1517.

Frases para compartir en el Día del Contador Público

A continuación, un conjunto de frases ideales para enviarles a un contador en su día:

“La contabilidad es el lenguaje de los negocios”. Warren Buffett.

“Los números son los amigos más fieles que podemos tener”. Carl Friedrich Gauss.

“Quien no hace nada, no comete errores; quien no comete errores, no aprende nada”. Luca Pacioli.

Hoy es el Día del Contador Público.

“El secreto para el éxito es hacer las cosas comunes de forma poco común”. John D. Rockefeller.

“El que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que sube a bordo sin timón ni brújula y nunca sabe dónde acabará”. Leonardo da Vinci.

“Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo”. Galileo Galilei.

“La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles”. René Descartes.

“No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute”. Carl Friedrich Gauss.

“Los libros deben cerrarse cada año, especialmente en asociación, porque la contabilidad frecuente contribuye a una larga amistad”. Luca Pacioli.