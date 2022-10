En su discurso, se refirió al expresidente Mauricio Macri en varias ocasiones: " No contaba con un plan de gobierno, sino que lo que se iba a llevar adelante era un verdadero plan de negocios donde lo que menos contaba era la educación de los ciudadanos y las ciudadanas, la salud, la seguridad. Destrozaron el Estado. Rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir".

"Cuando uno escucha a Macri hablar de que la sociedad argentina es una sociedad fracasada. Maleducado . Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba . Alguien que lo ha tenido todo en la vida ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante?", añadió..

Máximo Kirchner también consideró que "el tema de la deuda no está solucionado y la curva de vencimientos que tiene nuestro país, para cualquier candidato que aspire a ser Presidente y gobernar, es un verdadero problema".

634dcd759c3bc_900.jpg Máximo Kirchner en el acto de la Lealtad Peronista en Buenos Aires.

En ese sentido manifestó que "esa deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y de otros 60 mil millones con los acreedores privados yo les quiero preguntar: ¿Ustedes vieron esa deuda en sus barrios? ¿Vieron mejores hospitales, mejores escuelas, más patrulleros? Nada. Lo que hubo fue nada. Nos han dejado una cuenta que es impagable de la manera que está organizada".

"Tiene que haber esperanza"

"Muchas veces les veo esas caras apesadumbradas o cerca de la desazón. No podemos darnos el lujo de la tristeza. No podemos darnos el lujo del no se puede. Tiene que haber esperanza y hay esperanza", afirmó, y dijo: "Se necesita una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias".

Por último afirmó que "son días difíciles, complejos, pero juntos, organizados, debatiendo, desde nuestra verdad relativa para buscar una síntesis superadora, sé que la inteligencia del pueblo será superior a cualquier nueva traición que anide en el poder. Estoy muy feliz de ver esta plaza, de verlos a ustedes que siempre son condenados por los medios de comunicación, de verlos sin guillotinas, de verlos sin horcas, de verlos sin antorchas, sino con sus banderas".