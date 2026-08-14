Día de la Virgen de Urkupiña: cambio de manto y todas las actividades

El Día de la Virgen de Urkupiña se celebrará este sábado 15 de agosto en la capilla ubicada en el barrio Las Tipas de Palpalá, con una agenda que comenzará desde temprano y se extenderá durante toda la jornada.

Fin de semana religioso: Día de la Virgen de Río Blanco y visita de la de Urkupiña

Con la visita de la Virgen de Urkupiña, ultiman detalles para Río Blanco

El padre Gregorio, responsable de la capilla, contó en diálogo con Canal 4 que la celebración arrancará a las 7 de la mañana con el rezo del Rosario . Luego habrá cuatro misas: a las 8 , a las 10 , a las 12 y a las 17 .

La primera celebración estará a cargo del padre Marcelo Valdivia. La misa de las 10 podría ser presidida por el padre Manuel Alfaro, mientras que al mediodía celebrará el padre Fernando. El cierre será a las 17 con la participación del obispo.

Las actividades ya comenzaron este viernes 14 con una procesión por las calles. Además, estaba prevista una misa a las 20 y luego, cerca de las 21, el tradicional cambio de manto de la Virgen.

Virgen de Urkupiña.

Después, los fieles continuarán con rezos y cantos durante la noche, en una vigilia que se extenderá hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. “Es un día de fiesta, un día de alegría, un día de bendición”, expresó el padre Gregorio sobre lo que representa esta fecha para los peregrinos y devotos.

El sacerdote explicó que muchas personas se acercan para agradecer y también para pedir por distintas intenciones, entre ellas salud, trabajo, amor y por sus familias.

Una devoción que crece en Palpalá

Gregorio señaló que lleva ocho años en la comunidad y que la convocatoria fue creciendo con el paso del tiempo. Desde hace aproximadamente cinco años, cada 15 de agosto se realizan cuatro misas.

Este año, además, decidieron extender la celebración durante dos jornadas, el 14 y 15 de agosto.

Desde la capilla invitaron a los fieles a acercarse con sus imágenes y participar de las actividades. También habrá alimentos para compartir y se recibirán colaboraciones destinadas a continuar con la obra y finalizar el techo del lugar.

Virgen de Urkupiña: horarios del sábado 15