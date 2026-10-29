Docentes jujeños convocaron a una marcha pidiendo justicia por la maestra Nancy Godoy

Los diferentes gremios docentes de la provincia realizaron una convocatoria para marchar pidiendo justicia por el femicidio de Nancy Godoy , la docente la docente de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje rural de Corrientes después de 21 días de búsqueda.

País. Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

En conferencia de prensa, la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ( CEDEMS ) dijo “ayer nos enteramos de la aberrante noticia, de la aparición sin vida de nuestra compañera docente Nancy Godoy”, y agregó que “este femicidio deja al desnudo las condiciones de vulnerabilidad en las que las docentes rurales trabajan a diario ”.

Sosa sostuvo que este hecho, que enlutó a todo el país, “deja también expuesto la desidia y el abandono por parte del Estado y es una muestra más del desfinaciamiento del presupuesto educativo”.

" Hoy los docentes de todo el país estamos reclamando y ojalá que las centrales educativas como la CETERA, CEA y la CGT se hagan eco de esta lucha que venimos llevando adelante los docentes con mucha desción ”, agregó.

Marchas por justicia

Desde el CEDEMS adelantaron también que hoy van a marchar “en defensa de la docencia y exigiendo justicia”. El reclamo está basado también bajo la consigna de “hoy no es un día más. Hoy falta una docente”.

La convocatoria de la marcha es a las 19:30 en la sede central del gremio. Desde el CEDEMS confirmaron además que la medida se suma a la marcha de antorchas prevista para mañana por los reclamos salariales del sector.

ADEP se suma a la marcha

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó también a una marcha para el día de hoy a las 11 en Necohcea y Belgrano. Los organizadores pidieron que los docentes asistan con guardapolvo blanco.

“La educación también es un acto de amor”, reza la consigna de la marcha y agrega que "en las zonas rurales, ser maestro es un acto de amor y de profunda entrega, pero también una lucha diaria".

"Nos enfrentamos a caminos difícles, aislamiento, falta de infraestructura, scasez de recursos, salarios insuficientes y condiciones laborales precarias uqe vulneran nuestros derechos", afirmarón en sus redes sociales.

Adhesión de ADIUNJU

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) adhirió también al paro nacional previsto para hoy por las centrales educativas y convocaron a sus afiliados a la “marcha de antorchas docente” prevista para hoy a las 19:30 en Plaza Belgrano.

“Desde Adiunju expresamos nuestro profundo dolor por su femicidio, abrazamos a la familia de Nancy y a toda la comunidad docente del país que hoy sufre una pérdida totalmente evitable. Denunciamos que hacer docencia en este contexto de precariedad implica exponerse hasta el riesgo de perder la vida”, expresaron desde sus redes sociales.