Duki agotó las entradas para su show en el Santiago Bernabéu

Este hito resalta no solo la creciente influencia del cantante en el ámbito musical internacional, sino también su función como representante cultural de Argentina en el escenario global. Tras convertirse en el artista más joven en agotar entradas en el Estadio River Plate, su reciente triunfo en España evidencia la universalidad de su música y la sólida fanbase que ha construido más allá de las fronteras de su país natal.

“Las huellas uno siempre quiere que queden en la tierra, y esta huella siento que es tan grande que no la van a poder borrar”. destacó el artista al comunicar el sold out para el show previsto en España. “Cuando uno piensa que ya está por llegar al techo, aparece siempre algo más grande detrás y es lo que me motiva para seguir, para evolucionar”, aseguró.

El mensaje de Duki a sus seguidores

Además de sus éxitos comerciales y presentaciones en vivo, Duki ha compartido repetidamente su visión de vida, alentando a sus seguidores a perseguir sus aspiraciones con convicción y entusiasmo. Su mensaje de resistencia y esperanza ha calado hondo en sus seguidores, quienes lo consideran no solo un músico, sino también un motivador. En un discurso emotivo, enfatizó la importancia de los sueños y la perseverancia para alcanzar metas que parecen inalcanzables, ejemplificando con su propio camino hacia el éxito.

“El arma más fuerte que tiene el argentino es que al estar en el fin del mundo tenemos que ser muy soñadores y muy fuertes, señaló al respecto. “Vivan de los sueños que los sueños se cumplen y los argentinos somos los mejores soñadores”, a la vez que hizo partícipes a sus seguidores por el impactante momento que está viviendo: “Si tienen un sueño peleen por eso, si estoy llenando un Bernabéu en España es porque ustedes me eligieron. Gracias por el amor, gracias por elegirme”.

La gira de Duki por Norteamérica y España

Duki sigue interpretando en directo las canciones de su más reciente producción, "Antes de Ameri", la cual ha establecido marcas impresionantes de reproducciones en todas las plataformas. Además, es importante mencionar que en el transcurso del 2023, visitó México, atrayendo a multitudes de seguidores, llevó a cabo su primera gira por Norteamérica con todas las presentaciones completamente agotadas en ciudades como Nueva York, Chicago y Miami, y realizó una gira por España durante los meses de junio y julio, con conciertos especiales en Asturias, Bilbao y Madrid, entre otros lugares.

Originario de Almagro bajo el nombre de Mauro Ezequiel Lombardo, comenzó su carrera en el mundo del rap improvisando en círculos juveniles. Se ganó reconocimiento en la renombrada competición de freestyle "El Quinto Escalón" y, tras triunfar en una batalla de rap allí, lanzó su primer sencillo, "No vendo trap". En la actualidad, cuenta con un promedio de 25 millones de oyentes al mes en Spotify.

Acompañado de su pareja, la vocalista Emilia, disfrutó de los primeros días del año en un ambiente de calma durante su escapada por Europa. Juntos exploraron los encantos de París y visitaron Milán para participar en un desfile que atrajo a diversas personalidades y famosos.

Mostrando un estilo rebelde y atrevido, él optó por un conjunto completamente negro, luciendo gafas, pantalón y una chaqueta de cuero. Por otro lado, ella resaltaba con destellos debajo de sus ojos, vistiendo una falda rosa rayada de longitud mínima, atada con un nudo, junto con una chaqueta de manga larga de bouclé y una camisa a rayas, complementando el conjunto con una pequeña cartera dorada.