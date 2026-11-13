Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2026 y dejó una fuerte frase sobre el periodismo

Los Martín Fierro de Cable 2026 se celebraron durante la noche del jueves 12 de noviembre en el salón Goldencenter, en Parque Norte, Buenos Aires. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a los programas, periodistas y equipos más destacados de la televisión por cable durante 2025.

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La gala fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe , con transmisión de A24. El momento más esperado llegó al final de la noche, cuando Eduardo Feinmann recibió el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

El conductor de Noticiero A24 se mostró emocionado al recibir la estatuilla y agradeció el reconocimiento a su trayectoria periodística.

“Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad” “Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”

Durante su discurso recordó a otros periodistas que recibieron la misma distinción y defendió la importancia de ejercer el periodismo con independencia.

“Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda” “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”

Feinmann también había sido distinguido en la categoría de conducción masculina.

Los principales ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026

A24 fue la señal más premiada de la noche, con seis estatuillas. Argentina 12 y TN obtuvieron cuatro reconocimientos cada una.

Entre los ganadores más destacados estuvieron:

Martín Fierro de Oro: Eduardo Feinmann.

Mejor señal de noticias: A24.

Producción integral: A24.

Conducción masculina: Eduardo Feinmann, por Noticiero A24.

Conducción femenina: Marina Calabró, por Arranca la tarde.

Programa periodístico: WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, de A24.

Noticiero central: Diario de las 20, de Argentina 12.

Noticiero diurno: Siempre Noticias, de Crónica TV.

Magazine: Mañanas Picantes, de Argentina 12.

Programa de entrevistas: Luis Novaresio Entrevista, de A24.

Labor periodística masculina: Pablo Rossi, de A24.

Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi, de C5N.

Programa deportivo: Paso a Paso, de TyC Sports.

Programa periodístico deportivo: TN Deportivo.

Labor humorística: Ariel Tarico, de TN.

Programa de humor y entretenimiento: Tarico Fake News, de TN.

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva, de TN.

Temas médicos: Doctor C, de C5N.

Programa cultural y educativo: Mi país, de Argentina 12.

Infantil y juvenil: Selenkay, segunda temporada, de Disney Channel.

En la categoría de labor periodística deportiva hubo un reconocimiento compartido entre Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo.

Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Oro

Ariel Tarico y los reconocimientos especiales de la noche

Otro de los protagonistas fue Ariel Tarico, quien obtuvo dos estatuillas por su trabajo humorístico en TN. Fue reconocido tanto por su labor individual como por el programa Tarico Fake News.

La ceremonia también incluyó homenajes a distintas figuras y señales históricas de la televisión paga argentina.

Canal A, Canal Rural y Canal 26 recibieron distinciones por sus 30 años de trayectoria, mientras que el empresario Eduardo Eurnekian fue homenajeado por su aporte al desarrollo de la televisión por cable.

Con el Martín Fierro de Oro para Feinmann y seis premios para A24, la gala cerró una nueva edición dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales y las producciones de la televisión argentina.