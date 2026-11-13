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13 de noviembre de 2026 - 09:19
Narcotráfico.

Gendarmería secuestró más de 108 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Salta

El operativo de Gendarmería se realizó en Senda Hachada, Salta. La droga estaba escondida en cuatro mochilas dentro del tanque de un camión boliviano.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gendarmería - Descubrieron 102 paquetes de cocaína dentro de un camión cisterna boliviano en la ruta 34

Gendarmería - Descubrieron 102 paquetes de cocaína dentro de un camión cisterna boliviano en la ruta 34

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El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 1.375, en el paraje Senda Hachada, donde personal de la sección local, dependiente del Escuadrón 52 Tartagal, detuvo la marcha del transporte para realizar un control.

Encontraron cuatro mochilas con 102 paquetes de cocaína

Durante la inspección, los gendarmes advirtieron que el tanque cisterna estaba completamente vacío, sin combustible ni ningún otro líquido. Esta situación motivó una revisión más exhaustiva. Los efectivos retiraron la tapa del tanque e ingresaron al compartimiento, donde descubrieron cuatro mochilas que escondían numerosos paquetes rectangulares.

Los principales datos del procedimiento fueron:

  • Droga secuestrada: 108 kilos y 50 gramos de cocaína.

  • Cantidad de paquetes: 102.

  • Modalidad de ocultamiento: cuatro mochilas dentro del tanque cisterna.

  • Embalaje: cintas de color amarillo y verde.

  • Lugar: kilómetro 1.375 de la ruta nacional 34, en Senda Hachada.

  • Vehículo: camión cisterna con matrícula boliviana.

Los especialistas realizaron una prueba de campo Narcotest, que dio resultado positivo para cocaína. Posteriormente, el pesaje confirmó la cantidad total del estupefaciente.

El conductor quedó detenido por disposición de la Justicia Federal

Tras el hallazgo intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que dispuso la detención e incomunicación del conductor.

Además de los 102 paquetes de cocaína, los gendarmes secuestraron:

  • El camión cisterna.

  • Dinero en efectivo.

  • Dos teléfonos celulares.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal para continuar con la investigación. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad del camionero ni se precisó el origen y destino del cargamento. La investigación deberá determinar las circunstancias del traslado y si participaron otras personas.

El procedimiento fue informado oficialmente por Gendarmería Nacional el jueves 12 de noviembre.

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