Gendarmería secuestró más de 108 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Salta

Gendarmería - Descubrieron 102 paquetes de cocaína dentro de un camión cisterna boliviano en la ruta 34

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 108 kilos y 50 gramos de cocaína que eran transportados dentro de un camión cisterna con matrícula boliviana . El procedimiento se realizó en el norte de Salta, sobre la ruta nacional 34, y terminó con la detención del conductor.

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El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 1.375, en el paraje Senda Hachada, donde personal de la sección local, dependiente del Escuadrón 52 Tartaga l, detuvo la marcha del transporte para realizar un control.

Durante la inspección, los gendarmes advirtieron que el tanque cisterna estaba completamente vacío, sin combustible ni ningún otro líquido. Esta situación motivó una revisión más exhaustiva. Los efectivos retiraron la tapa del tanque e ingresaron al compartimiento, donde descubrieron cuatro mochilas que escondían numerosos paquetes rectangulares.

Los principales datos del procedimiento fueron:

Droga secuestrada: 108 kilos y 50 gramos de cocaína.

Cantidad de paquetes: 102.

Modalidad de ocultamiento: cuatro mochilas dentro del tanque cisterna.

Embalaje: cintas de color amarillo y verde.

Lugar: kilómetro 1.375 de la ruta nacional 34, en Senda Hachada.

Vehículo: camión cisterna con matrícula boliviana.

Los especialistas realizaron una prueba de campo Narcotest, que dio resultado positivo para cocaína. Posteriormente, el pesaje confirmó la cantidad total del estupefaciente.

El conductor quedó detenido por disposición de la Justicia Federal

Tras el hallazgo intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que dispuso la detención e incomunicación del conductor.

Además de los 102 paquetes de cocaína, los gendarmes secuestraron:

El camión cisterna.

Dinero en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal para continuar con la investigación. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad del camionero ni se precisó el origen y destino del cargamento. La investigación deberá determinar las circunstancias del traslado y si participaron otras personas.

El procedimiento fue informado oficialmente por Gendarmería Nacional el jueves 12 de noviembre.