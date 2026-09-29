martes 29 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2026 - 11:44
Deportes.

El clásico entre Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro ya tiene día y horario confirmados

El clásico entre jujeños y salteños por la Fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, ya tiene día y horario confirmados.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Gimnasia de Jujuy recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta el domingo 11 de octubre desde las 16 horas, por la Fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional. El clásico entre jujeños y salteños ya tiene día y horario confirmado, mientras se trabaja en la posibilidad de que la hinchada visitante pueda estar presente.

Lee además
Foto: Prensa Jujuy Básquet  video
Deportes.

Jujuy Básquet cerró los amistosos ante El Carmen Básquet con otra victoria
Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina.
Deportes.

La Selección Argentina ya tiene días y horarios confirmados para sus próximos partidos

El encuentro se disputará en el Estadio 23 de Agosto y será uno de los compromisos que afrontará el Lobo en el tramo final del campeonato.

¿Gimnasia y Tiro podrá llevar hinchas a Jujuy?

Días atrás, el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, adelantó que se trabaja con la posibilidad de permitir la presencia de ambas parcialidades para el clásico.

En caso de concretarse, el aforo destinado a los hinchas de Gimnasia y Tiro podría ser de aproximadamente 2.000 personas. Una situación similar ya se vivió con San Martín de Tucumán, que pudo contar con su parcialidad en el Estadio 23 de Agosto.

Por el momento, la presencia de público visitante se mantiene como una posibilidad.

Los últimos cinco partidos del Lobo en el torneo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Jujuy Básquet cerró los amistosos ante El Carmen Básquet con otra victoria

La Selección Argentina ya tiene días y horarios confirmados para sus próximos partidos

La Selección Argentina vuelve a Córdoba: así se prepara la ciudad para el partido

La Selección de la Liga Jujeña enfrenta a Catamarca por la Copa País: día, hora y estadio

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Lo que se lee ahora
Balón de Oro 2026: cerró la votación
Deportes.

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Por  Judith Girón

Las más leídas

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
Jujuy.

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Tragedia en Nepal: una avalancha dejó 4 muertos y 12 desaparecidos
Mundo.

Tragedia en Nepal: una avalancha dejó 4 muertos y 12 desaparecidos

Balón de Oro 2026: cerró la votación
Deportes.

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Muerte en Alto Comedero (imagen de archivo)
Jujuy.

Giro en la investigación por la muerte de una mujer en Alto Comedero

Ruta 9.
Jujuy.

Ruta 9: qué obras están previstas y cuáles serán los sectores alcanzados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel