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5 de junio de 2026 - 11:24
Espectáculos.

El conmovedor adiós de Skay al Indio Solari

Con la noticia de la muerte del Indio Solari, Skay lo recordó como “mi querido amigo” y expresó: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer”.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió Skay en sus redes sociales.

Skay despidió al Indio Solari:
Skay despidió al Indio Solari: “Buen viaje, mi querido amigo”

Skay despidió al Indio Solari: “Buen viaje, mi querido amigo”

“Ahora sos la luz que viaja entre nosotros”

En el mismo mensaje, Beilinson agregó una frase que fue leída por los fanáticos como una despedida íntima y profundamente ricotera: “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”.

El texto cerró con una firma breve, pero cargada de historia: PR, las iniciales de Patricio Rey. También expresó: “Hoy es un día muy triste”.

El mensaje tuvo un peso especial por la historia compartida entre ambos artistas. El Indio y Skay fueron dos nombres centrales en la construcción de Los Redondos, una banda que creció por fuera de los caminos tradicionales de la industria y generó una relación única con su público. En febrero de este año, ambos habían coincidido en redes al recordar la etapa de Patricio Rey con la frase “otras vidas, otros tiempos”, un gesto que había despertado la emoción de los seguidores.

Skay suspendió su show y despidió al Indio
Skay suspendió su show y despidió al Indio

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Suspendieron el show previsto para este sábado

Junto con la despedida, Skay informó que la fecha prevista para este sábado queda suspendida hasta nuevo aviso. La decisión fue comunicada en el mismo posteo en el que despidió al Indio, en medio de la conmoción por la noticia.

La suspensión del show acompañó el clima de duelo que atraviesa a la música argentina. Para miles de seguidores, el mensaje de Skay no fue solo la despedida de un músico a otro, sino el cierre emocional de una historia compartida que marcó a varias generaciones.

Una relación marcada por la historia de Los Redondos

El vínculo entre el Indio Solari y Skay Beilinson fue una de las sociedades artísticas más influyentes del rock nacional. Juntos construyeron el sonido, la poesía y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con canciones que se transformaron en parte de la cultura popular argentina.

Aunque durante años se habló de distancia entre ambos, en distintos momentos hubo gestos públicos que emocionaron a los fanáticos. En 2023, durante un recital, Skay le envió “un saludo a mi querido hermano Indio”, una frase que hizo reaccionar al público ricotero y volvió a instalar la historia compartida entre los dos.

Con su mensaje de despedida, Skay volvió a tocar una fibra profunda en quienes siguieron la historia de Los Redondos. No hizo falta una explicación extensa: unas pocas líneas alcanzaron para resumir décadas de música, amistad, distancia, memoria y afecto.

Embed - La bestia pop (Estadio Racing, 19-12-1998) - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Lo más importante

  • Skay Beilinson despidió al Indio Solari en redes sociales.
  • Lo llamó “mi querido amigo” y escribió: “Buen viaje”.
  • También expresó: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer”.
  • El mensaje cerró con la firma PR, en referencia a Patricio Rey.
  • Skay informó que se suspende hasta nuevo aviso la fecha prevista para este sábado.
  • El mensaje generó una fuerte reacción entre los fanáticos de Los Redondos.

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