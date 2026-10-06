El equipo que prepara Scaloni para la despedida de Lionel Messi ante Benín

Este martes desde las 20, el Monumental será el punto de encuentro para una noche cargada de significado. Lionel Messi se despedirá de la selección argentina frente a Benín, en el último amistoso de esta fecha FIFA. El encuentro podrá verse por TyC Sports en la frecuencia 18 y 24.5 HD de Canal 4.

Después de más de veinte años defendiendo los colores de la Selección Argentina , el rosarino llegará a su despedida con 207 encuentros disputados y 125 tantos convertidos . En ese extenso recorrido consiguió levantar el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

En Ezeiza , las horas previas al encuentro estuvieron atravesadas por una sensación difícil de definir. A simple vista, el entrenamiento del lunes mantuvo la estructura habitual: el tradicional “loco”, la entrada en calor coordinada por el preparador físico Luis Martín y, posteriormente, las indicaciones de Lionel Scaloni durante los distintos trabajos. Sin embargo, detrás de esa rutina conocida, el ambiente tenía una particularidad imposible de ignorar.

Desde una de las tribunas ubicadas a un costado de la cancha, los familiares de los futbolistas siguieron de cerca la práctica. Entre los visitantes estuvieron Cristian Kily González , quien actualmente dirige a Messi en el Inter Miami , y Ezequiel Lavezzi , antiguo compañero del capitán durante diferentes etapas de la Selección. Ambos se acercaron al predio para acompañar al rosarino durante sus últimas horas como jugador del combinado nacional.

En uno de los momentos del entrenamiento, Messi participó del tradicional “loco” junto a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso.

La dinámica del entrenamiento contemplaba algunas prendas para los jugadores que perdían la posesión y, en determinado momento, fue Messi quien quedó en el medio.

El capitán logró salir de la situación con la misma intensidad de siempre: primero evitó a Enzo Fernández y, unos instantes después, recuperó la pelota en una acción conjunta con Rodrigo De Paul.

Fue apenas una secuencia dentro de la práctica, pero alcanzó para dejar una imagen significativa. Ni siquiera en su último entrenamiento con la Selección Messi bajó la intensidad competitiva. Sus compañeros llevan años compartiendo cancha con él y conocen perfectamente esa característica, por lo que la escena no generó ninguna sorpresa.

Benín y la probable formación con la que Scaloni despedirá al capitán

Aunque durante la práctica Lionel Scaloni no llegó a disponer una formación completa y confirmada, el equipo que analiza el cuerpo técnico para el encuentro frente a Benín, dirigido por Gernot Rohr, tendría como titulares a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y en el ataque, Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Para esta presentación también quedaron citados Rodrigo De Paul, el Motorcito, y Giovani Lo Celso, dos futbolistas que no habían formado parte de los compromisos anteriores de esta fecha FIFA: el triunfo 4-0 frente a Bolivia y la contundente victoria 7-0 ante Burkina Faso.

El encuentro frente a Benín tendrá además otro componente especial: significará la última presentación de Nicolás Otamendi con la camiseta argentina, luego de haber sido una de las piezas fundamentales del equipo que se consagró campeón del mundo.

En el Monumental, el rosarino tampoco estará rodeado únicamente por los futbolistas que continúan en actividad con la Selección. Desde las tribunas, Ángel Di María, quien dejó el combinado nacional hace dos años, seguirá la jornada junto a otros antiguos compañeros de Messi como Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa, quienes serán testigos de la despedida desde fuera del campo de juego.

Una tarde de risas y una imagen que resume todo

A lo largo de la práctica volvió a aparecer una escena que ya forma parte de la rutina: Messi y De Paul compartiendo el entrenamiento, distendidos y entre bromas, una imagen que se repite desde hace años tanto en el seleccionado argentino como en el Inter Miami.

En Ezeiza, esa relación de confianza que se transformó en una de las postales habituales de las concentraciones de la Albiceleste tuvo una de sus últimas manifestaciones. Son pequeños gestos como ese los que permiten dimensionar la conexión que Messi forjó con este grupo durante una década marcada por conquistas y por el cumplimiento de todos los grandes objetivos.

Este martes, cuando el capitán vuelva a pisar el césped del Monumental, disputará su 208° y último encuentro con la camiseta argentina. A partir de entonces, una etapa llegará a su fin. La historia que construyó, sin embargo, permanecerá para siempre.