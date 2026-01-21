El gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían: los dispositivos que encontraron

Micrófonos y cámaras ocultas: lo que encontró el gobernador de Entre ríos en su despacho.

Este miércoles gobernador de Entre Ríos, reveló a través de su cuenta oficial de X el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su oficina y en la Secretaría General de la provincia. El hecho, denunciado públicamente en redes sociales, desató repudios y un llamado a la Justicia.

En la publicación Rogelio Frigerio escribió "Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia". En ese sentido expresó "Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes."

Luego culminó: "En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023."

Repudio del PRO y respaldo total al gobernador Poco después, desde el PRO repudiaron el hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X y manifestaron su apoyo al gobernador. "Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", expresaron.

Según fuentes provinciales, la detección de los dispositivos se disparó tras sospechas internas: diálogos confidenciales de funcionarios aparecían filtrados al ámbito público en cuestión de horas. En respuesta, actuó personal de la Policía de Entre Ríos, que confirmó la presencia y operatividad de los aparatos, diseñados para captar audio y video. En paralelo, Frigerio recibirá este jueves al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, según la agenda programada.

