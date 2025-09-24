El Gobierno ratificó que las retenciones seguirán en cero hasta fines de octubre

Foto ilustrativa.

El Gobierno nacional reafirmó su decisión de mantener durante todo octubre el esquema de retenciones en cero sobre productos agropecuarios. La medida fue confirmada tras declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien sostuvo que EE.UU. está trabajando con la Argentina para poner fin a esa exención.

Desde la Casa Rosada explican que la decisión responde a la necesidad de inyectar mayor oferta de dólares al mercado oficial, luego de que el Banco Central debiera desprenderse de más de US$ 1.100 millones en los últimos días para contener la cotización cambiaria. Las autoridades agregan que el beneficio tiene carácter transitorio y que la estrategia pretende captar hasta US$ 7.000 millones en divisas.

En el plano diplomático, el mensaje norteamericano fue interpretado como una respuesta a las recientes políticas arancelarias y fiscales: según funcionarios estadounidenses, la exención de retenciones favorece a Argentina frente a productores de EE.UU. y favorece una mayor competitividad frente a China. Desde el Gobierno contraargumentan que los desembolsos vinculados al swap de monedas, líneas de crédito o compra de bonos no están condicionados a la continuidad del régimen impositivo.

Para el campo argentino —y en particular para las economías regionales como las de Jujuy— la medida representa un alivio inmediato: elimina una carga fiscal sobre bienes de exportación y puede incentivar inversiones de corto plazo. Sin embargo, productores y analistas ya miran con cautela el horizonte posterior al 31 de octubre, cuando deberá definirse si la exención se prorroga, modifica o deriva en otro esquema de gravamen. En los próximos días, las autoridades nacionales deberán comunicar oficialmente el destino del beneficio hacia fin de mes, y los equipos técnicos de ambos países estarán atentos a las señales de política que se crucen en el camino.

