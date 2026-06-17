El líder Suecia pone a prueba a Países Bajos en un partido clave para el Grupo F

Suecia y Países Bajos se enfrentarán en el estadio Houston el próximo sábado 20 de junio desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo F del Mundial.

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El Grupo F puede empezar a definirse con este enfrentamiento. Una victoria sueca dejaría al seleccionado escandinavo prácticamente clasificado para los octavos de final, mientras que la Naranja Mecánica busca reavivar sus aspiraciones mundialistas.

Países Bajos afronta este compromiso con la necesidad de sumar de a tres tras igualar 2-2 con Japón. Los neerlandeses estuvieron dos veces en ventaja gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero los Samuráis Azules reaccionaron en ambas ocasiones por medio de Keito Nakamura y Daichi Kamada para rescatar un valioso empate.

Suecia, en tanto, llega como líder indiscutido del Grupo F después de una contundente goleada por 5-1 sobre Túnez en su estreno mundialista. El conjunto escandinavo mostró una gran eficacia ofensiva, reflejada en los dobletes de Yasin Ayari y los aportes goleadores de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Países Bajos y Suecia nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo, aunque sí cuentan con un vasto historial entre sí en amistosos, Eurocopas, Eliminatorias o UEFA Nations League. Ambas selecciones se enfrentaron en 20 oportunidades, con una leve ventaja para los neerlandeses, que suman ocho victorias contra siete de los suecos, además de cinco empates.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Países Bajos en el próximo partido del Mundial

Grupo F - Fecha 3: vs Túnez: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Suecia en el próximo partido del Mundial

Grupo F - Fecha 3: vs Japón: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Horario Países Bajos y Suecia, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)