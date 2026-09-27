El Papa León XIV en Lourdes: firme rechazo a la eutanasia y un histórico encuentro con víctimas de abusos

En una jornada de profunda carga espiritual y política en el santuario de Lourdes, el Papa León XIV encabezó una masiva misa ante 150.000 peregrinos e intervino de manera directa en el debate social de Francia al manifestar un rotundo rechazo a la ley de ayuda a morir recientemente aprobada en el país europeo.

Durante su homilía en la pradera del río Gave, donde se ubicaron unos 7.000 enfermos en lugares de honor, el Pontífice fue categórico respecto a la preservación de la vida en su etapa final: "Es imposible considerar como algo normal dar la muerte", sentenció, advirtiendo contra "la tentación de dar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión". Asimismo, hizo un llamado directo a la comunidad médica al sostener que "la medicina nunca puede convertirse en la servidora de la muerte programada" e insistió en potenciar los cuidados paliativos con ternura y constancia.

Previo a la celebración litúrgica, la agenda del Sumo Pontífice estuvo marcada por gestos de reparación hacia las víctimas de violencia sexual dentro de la Iglesia . En el hemiciclo Santa Bernadette, León XIV se recogió en silencio ante la obra "El niño que llora", símbolo adoptado por los obispos franceses para visibilizar estas ejecuciones y abusos.

Más tarde, en una audiencia a puertas cerradas, el Papa recibió a siete víctimas de abusos eclesiásticos. Durante el encuentro con los obispos, el Pontífice valoró las medidas de escucha, justicia y reparación implementadas por el episcopado galo, enfatizando que "reconocer nuestros propios errores es esencial para nuestro progreso espiritual".

Cercanía con los enfermos y un gesto inédito en la procesión

Por la tarde, León XIV visitó la Recepción Notre-Dame para dialogar de manera personalizada con enfermos y acompañantes, dedicando minutos a cada camilla y silla de ruedas sin apegarse al rigor protocolar.

El punto culminante de la jornada aconteció al caer la noche durante la tradicional procesión de las antorchas en la explanada del Rosario. A diferencia de sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes presenciaron el acto como espectadores, León XIV decidió participar a pie integrándose entre la multitud tras la imagen de la Virgen, en un recorrido rodeado de miles de velas encendidas.

Mensaje político e itinerario final

En el marco de las inmediatas elecciones presidenciales en Francia, el Papa pronunció una oración en el santuario solicitando dirigentes "sabios y generosos, capaces de afrontar los desafíos y con voluntad de servir al bien común", frase leída por analistas como un mensaje ante el avance de las posturas extremas en las encuestas.

Este lunes 28 de septiembre, el Pontífice continuará su gira pastoral hacia la ciudad de Metz. Allí encabezará un encuentro interreligioso en el Centro de Congresos Robert-Schuman, ofrecerá un discurso de corte geopolítico sobre las raíces de Europa ante líderes continentales invitados por el presidente Emmanuel Macron y oficiará una misa en la catedral de Saint-Étienne antes de su regreso al Vaticano.