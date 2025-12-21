domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 19:18
Atención.

El SMN renovó alertas en Jujuy: alerta naranja en Valles y Yungas y amarilla en la Puna

El SMN emitió alerta naranja para esta noche del domingo en varias zonas de Jujuy. Prevén lluvias fuertes, granizo y ráfagas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En las zonas con alerta naranja, el SMN advierte que las tormentas podrían ser localmente fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Zonas con alerta naranja en Jujuy

La alerta naranja alcanza a: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. Para estas áreas se prevén valores de precipitación acumulada de 40 a 80 mm, que podrían superarse de manera localizada.

Este escenario eleva el riesgo de anegamientos, crecidas repentinas en sectores vulnerables, caída de ramas u objetos por viento y cortes puntuales por tormentas intensas, especialmente en momentos de mayor actividad eléctrica.

Zonas con alerta amarilla

En tanto, rige alerta amarilla para: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, además de Yavi. En estos sectores también se esperan tormentas, aunque con menor intensidad que en el área naranja.

Desde las autoridades se pidió circular con extrema precaución: la combinación de lluvia fuerte, viento y granizo puede generar poca visibilidad, agua sobre calzada y condiciones peligrosas para manejar. La recomendación general es evitar traslados innecesarios durante los momentos más intensos de la tormenta.

