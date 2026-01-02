viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 18:05
Hogar.

El truco alemán que renueva tus acolchados sin necesidad de usar el lavarropas

Descubrí cómo usar pequeñas bolsitas con bicarbonato y sal gruesa para mantener tu ropa de cama limpia, fresca y libre de malos olores.

Por  Redacción de TodoJujuy
Conservar los acolchados en buen estado y libres de olores puede resultar complicado, especialmente en los meses de frío, cuando lavarlos y secarlos se vuelve más engorroso. Pero desde Alemania llegó un truco casero que asegura dejarlos como recién estrenados. La clave consiste en combinar bicarbonato de sodio con sal gruesa dentro de pequeñas bolsitas de tela.

Estos elementos naturales cuentan con características que permiten neutralizar malos olores, absorber el exceso de humedad y combatir la presencia de bacterias, dejando la ropa de cama fresca, higiénica y lista para su uso.

Cómo se hace el método, paso a paso

  • Prepará las bolsitas: cortá un trozo de tela liviana, como gasa o algún retazo de sábana vieja.
  • Incorporá los ingredientes: poné en el centro de la tela dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de sal gruesa.
  • Sellá las bolsitas: atalas con hilo o una goma elástica para evitar que se salga el contenido.
  • Colocalas sobre el acolchado: distribuilas estratégicamente, prestando atención al centro y las esquinas.
  • Dejá que actúe: mantenelas allí entre 24 y 48 horas, tiempo tras el cual el acolchado recuperará frescura, suavidad y limpieza.
Por qué funciona este truco

  • El bicarbonato de sodio actúa como absorbente de la humedad y neutralizador de olores, evitando que el acolchado acumule aromas a cerrado.
  • Por su parte, la sal gruesa contribuye a eliminar bacterias, controla la humedad y mantiene el tejido más seco y limpio.

Combinados, ambos ingredientes conforman un remedio natural y eficiente para conservar los acolchados con sensación de frescura durante todo el año, especialmente en los meses fríos, cuando resulta más difícil airearlos o lavarlos con regularidad.

Precauciones y recomendaciones

  • Comprobá que las bolsitas estén correctamente selladas para impedir que el contenido manche la tela.
  • Si contás con piel delicada o sufrís alergias, evitá tocar los ingredientes de manera directa.
Este procedimiento no sustituye un lavado completo, pero sirve para mantener el acolchado fresco y libre de humedad y olores entre limpiezas profundas.

