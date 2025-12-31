miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 11:39
Hogar.

El truco para conservar los sándwiches de miga y evitar que se arruinen en la heladera

Con algunos cuidados simples, los sándwiches infaltables de las fiestas pueden mantenerse frescos por varios días y seguir siendo una buena opción al otro día.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco para que los sándwiches de miga te duren más en la heladera.

El truco para que los sándwiches de miga te duren más en la heladera.

Pasan las celebraciones de Navidad o Año Nuevo y, casi sin excepción, la heladera queda repleta de sándwiches de miga que sobraron de la mesa. Infaltables en cualquier reunión argentina, suelen convertirse en un dilema al día siguiente, cuando intentás rescatarlos para el almuerzo y descubrís que el pan perdió su humedad.

Lee además
Cómo es el truco del corcho que termina con un problema muy común en la heladera.  
Hogar.

Así es el truco con un corcho que termina con uno de los principales problemas de la heladera
El secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas.
Hogar.

Truco casero: el secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas

Aunque lo mejor es consumirlos recién hechos, lo cierto es que, con algunos cuidados básicos, pueden conservarse en frío durante dos o tres días sin arruinarse.

El dato que salvará tus sándwiches de miga.

El principal problema en este caso es la pérdida de humedad. El pan de miga se seca muy rápido y queda rígido, algo que arruina por completo el disfrute. A esto se suma que suelen llevar rellenos como mayonesa, huevo o fiambres, productos sensibles que, sin una correcta conservación en frío, pueden deteriorarse y volverse inseguros para el consumo.

El pan de miga pierde humedad a la velocidad de la luz y se pone duro, lo que te arruina la experiencia por completo.

El dato clave que salvará tus sándwiches de miga

Para que conserven esa miga blanda y agradable, tomá nota de este truco: lo fundamental es cubrirlos por completo con un repasador limpio apenas humedecido. También sirven servilletas de papel mojadas y bien escurridas, aunque el repasador suele funcionar mejor y durar más. De esa manera se logra el equilibrio justo de humedad, evitando que el pan se seque sin empaparlo.

Cuando ya están bien envueltos, no alcanza con apoyarlos en cualquier lado. Es clave guardarlos dentro de un recipiente con cierre hermético o en una fuente bien cubierta, así quedan protegidos del aire frío que circula dentro de la heladera y que acelera su endurecimiento.

El truco para que los sándwiches de miga te duren más en la heladera.

Ubicalos en el sector más frío del refrigerador, bien alejados de la puerta, y controlá que el termostato esté regulado alrededor de los 5 grados. Si necesitás apilar varios, intercalá hojas de film o papel de aluminio entre uno y otro para evitar que se adhieran entre sí y se desarmen al retirarlos.

Además, conviene separarlos en porciones antes de guardarlos. De ese modo, solo retirás la cantidad justa que vas a consumir y el resto no sufre los cambios bruscos de temperatura, que son los que más los estropean.

Si querés comer este clásico los primeros días del 2026, aprendé a guardarlos correctamente.

Bajo ningún punto de vista los lleves al freezer: el frío intenso arruina la miga y hace que la mayonesa se corte, dejando como resultado un bocado imposible de disfrutar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es el truco con un corcho que termina con uno de los principales problemas de la heladera

Truco casero: el secreto detrás de un objeto que solemos tirar y tiene usos que ni te imaginas

El truco definitivo y casero para eliminar las cucarachas este verano 2026

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Estas son las mejores 20 frases para enviar en Año Nuevo a tus seres queridos

Lo que se lee ahora
En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto. 
Siniestro vial.

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Detalle.

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel