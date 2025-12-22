El truco para mantener frescas por más tiempo tus frutas y verduras: solo necesitas una esponja

Para prolongar la vida útil de tus alimentos colocá una esponja seca en el cajón de frutas y verduras.

Conservar frutas y verduras en buen estado dentro de la heladera suele resultar complicado . El exceso de humedad , la descomposición prematura y los olores desagradables provocan que muchos productos se echen a perder antes de poder aprovecharlos . Existe un truco doméstico simple y práctico para alargar su duración.

Se trata de poner una esponja completamente seca en el cajón destinado a estos alimentos . Este recurso favorece la conservación por más tiempo y, al mismo tiempo, ayuda a mantener la heladera en mejores condiciones , sin humedad ni suciedad acumulada .

El secreto de este truco reside en el poder de absorber líquidos que tiene la esponja . Los compartimentos destinados a frutas y verduras suelen concentrar humedad , una condición que acelera su deterioro y favorece la formación de hongos .

Conocé cómo este sencillo método ayuda a mantener frutas y verduras frescas por más tiempo.

Al ubicar una esponja nueva y completamente seca , esta capta el excedente de agua del ambiente , impide que se acumule en las paredes del cajón y ralentiza el proceso de descomposición de los alimentos . A su vez, ayuda a minimizar los olores desagradables que aparecen cuando los productos empiezan a echarse a perder .

El truco que puede salvar tus frutas y verduras.

Especialistas en conservación alimentaria señalan que regular los niveles de humedad dentro del freezer es una de las estrategias más eficaces para prolongar la vida útil de frutas y verduras y disminuir la proliferación de bacterias.

Beneficios de usar una esponja en el cajón

Prolonga la frescura de frutas y verduras.

de frutas y verduras. Reduce la humedad , evitando moho y hongos.

, evitando moho y hongos. Minimiza malos olores , manteniendo la heladera más limpia.

, manteniendo la heladera más limpia. Método simple y económico, sin químicos ni productos adicionales.

Cómo funciona el truco de la esponja en la heladera.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Optá por una esponja sin uso y completamente seca : evitá aquellas que hayan tenido contacto previo con detergentes , grasa o superficies contaminadas .

y : evitá aquellas que hayan tenido con , o . Ubicala dentro del cajón de frutas y verduras : puede ir apoyada en una esquina o suelta entre los alimentos .

: puede ir apoyada en una o entre los . Controlá su estado cada siete días : si notás que acumuló demasiada humedad , escurrila bien o cambiala por otra nueva .

cada : si notás que acumuló , o por otra . Higiene periódica: en caso de querer reutilizarla, higienizala con agua caliente y vinagre o con bicarbonato, y enjuagala a fondo antes de colocarla nuevamente.

La esponja absorbe el agua y puede convertirse en un bloque sólido de hielo.

Precauciones a tener en cuenta

Es fundamental optar por esponjas recién compradas y en perfecto estado, evitando reutilizar las de uso doméstico que hayan tocado detergentes o restos de comida cruda.

Conviene revisarlas con regularidad, al menos una vez por semana, ya que si permanecen mojadas por mucho tiempo pueden favorecer la proliferación de bacterias; ante cualquier olor desagradable o exceso de humedad, es mejor desecharlas.

Poner una esponja en la heladera: para qué sirve y cómo aprovechar este truco.

También es importante seleccionar el modelo correcto: se recomiendan esponjas básicas de celulosa, sin superficies ásperas ni aditivos químicos, para reducir el riesgo de contaminación.

Este método doméstico y sin químicos resulta perfecto para quienes prefieren alternativas prácticas y eficientes para prolongar la frescura de los alimentos y cuidar la higiene del freezer. Además, es una opción accesible y fácil de implementar, ya que no requiere insumos específicos ni gastos adicionales.