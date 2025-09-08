Elecciones 2025 en Buenos Aires: dónde ganó el peronismo y dónde La Libertad Avanza

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires arrojaron un resultado decisivo: Fuerza Patria alcanzó el 46,98% de los votos y se ubicó como primera fuerza, mientras que La Libertad Avanza sumó el 33,86%. El reparto seccional evidenció una fuerte presencia del peronismo en el conurbano, en tanto que el oficialismo nacional se consolidó en algunas secciones del interior bonaerense.

Política. Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Un mapa político dividido

El detalle de los resultados muestra un patrón claro: Fuerza Patria consolidó su dominio en las secciones del conurbano bonaerense, en particular en la Tercera, donde superó el 53% de los votos. La Libertad Avanza, en cambio, logró imponerse en la Quinta y Sexta sección, con mayor presencia en el interior de la provincia.

En el total provincial, Fuerza Patria cerró con el 47,28% de los votos, frente al 33,71% de La Libertad Avanza, una diferencia de más de 13 puntos que refuerza el peso electoral de Buenos Aires a nivel nacional.