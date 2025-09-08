lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 08:35
Legislativas.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: dónde ganó el peronismo y dónde La Libertad Avanza

Con el 46,98% de los votos, Fuerza Patria se impuso en la provincia de Buenos Aires frente al 33,86% de La Libertad Avanza.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires.

Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires.

Resultados por sección electoral

  • Primera sección electoral:

    Fuerza Patria 47,27% – La Libertad Avanza 37,15%

  • Segunda sección electoral:

    Fuerza Patria 35,42% – La Libertad Avanza 29,79%

  • Tercera sección electoral:

    Fuerza Patria 53,84% – La Libertad Avanza 28,57%

  • Cuarta sección electoral:

    Fuerza Patria 40,28% – La Libertad Avanza 30,30%

  • Quinta sección electoral:

    La Libertad Avanza 41,56% – Fuerza Patria 37,54%

  • Sexta sección electoral:

    La Libertad Avanza 41,75% – Fuerza Patria 34,16%

  • Séptima sección electoral:

    Fuerza Patria 38,21% – La Libertad Avanza 32,83%

  • Octava sección electoral:

    Fuerza Patria 43,48% – La Libertad Avanza 37,08%

Mapa de Buenos Aires
Mapa de Buenos Aires (Infobae).

Mapa de Buenos Aires (Infobae).

Un mapa político dividido

El detalle de los resultados muestra un patrón claro: Fuerza Patria consolidó su dominio en las secciones del conurbano bonaerense, en particular en la Tercera, donde superó el 53% de los votos. La Libertad Avanza, en cambio, logró imponerse en la Quinta y Sexta sección, con mayor presencia en el interior de la provincia.

En el total provincial, Fuerza Patria cerró con el 47,28% de los votos, frente al 33,71% de La Libertad Avanza, una diferencia de más de 13 puntos que refuerza el peso electoral de Buenos Aires a nivel nacional.

