Elecciones 2025 en Buenos Aires: dónde ganó el peronismo y dónde La Libertad Avanza

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires arrojaron un resultado decisivo: Fuerza Patria alcanzó el 46,98% de los votos y se ubicó como primera fuerza, mientras que La Libertad Avanza sumó el 33,86%. El reparto seccional evidenció una fuerte presencia del peronismo en el conurbano, en tanto que el oficialismo nacional se consolidó en algunas secciones del interior bonaerense.
Un mapa político dividido
El detalle de los resultados muestra un patrón claro: Fuerza Patria consolidó su dominio en las secciones del conurbano bonaerense, en particular en la Tercera, donde superó el 53% de los votos. La Libertad Avanza, en cambio, logró imponerse en la Quinta y Sexta sección, con mayor presencia en el interior de la provincia.
En el total provincial, Fuerza Patria cerró con el 47,28% de los votos, frente al 33,71% de La Libertad Avanza, una diferencia de más de 13 puntos que refuerza el peso electoral de Buenos Aires a nivel nacional.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.