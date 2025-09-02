Elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas: se renuevan 15 consejeros

Consejo Profesional de Cs

El próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo el acto eleccionario en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En esta oportunidad, los matriculados elegirán a 15 consejeros que asumirán funciones por un período de cuatro años, desde 2025 hasta 2029.

La jornada se desarrollará de manera presencial entre las 9 y las 19 horas, en las sedes de San Salvador de Jujuy, San Pedro y Ledesma. Los votantes deberán estar habilitados en el padrón, presentar su documento y emitir su voto de manera libre y directa.

Desde la Lista Azul “Nuevo Rumbo”, una de las propuestas en competencia, destacaron la importancia de este momento institucional. “Queremos generar un cambio que vienen manifestando todos los matriculados y estamos preparados para encarar ese cambio”, señaló Jaime Berestegui, integrante de la lista.

Por su parte, Isabel Ubeid remarcó la diversidad y experiencia del equipo. “Está conformado por profesionales de amplia trayectoria en distintos ámbitos y con presencia en toda la provincia. Invitamos a los matriculados a acompañarnos en este proceso”, indicó.

Embed - Consejo Profesional de Ciencias Económicas TJ Lista Azul, Nuevo Rumbo “Está conformado por un grupo de profesionales de amplia trayectoria, tanto en el sector privado, en el sector público, en la docencia. También tiene presencia en toda la provincia, por lo que los invitamos a los profesionales, a los matriculados a acompañarnos el próximo viernes 5 de septiembre” agregaba Isabel Ubeid - integrantes de la lista Azul Nuevo Rumbo Propuestas de la Lista Azul para las Elecciones del Consejo de Ciencias Económica Dentro de las propuestas están por un lado el fomentar la participación tanto de todos los colegas como de sus familias dentro de las actividades del Consejo, puesto que consideramos un pilar fundamental para el ejercicio profesional, también el acompañamiento familiar. Fomentar una mayor cantidad de actividades.

Acceso a la vivienda: trabajar para conseguir nuevos planes de viviendas para los jóvenes profesionales, ya sea en la parte pública o privada.

Relaciones interinstitucionales: apuntar a que los profesionales tengan una relación mucho más fluida con todas aquellas entidades con las cuales se relacionan en el devenir de su ejercicio profesional (la justicia, arca, rentas de la provincia, municipales, etc)

Reforzar en los temas de capacitación

Agilizar cuestiones de trámites, como por ejemplo trámites que se hacen a través de las certificaciones, contables, informes, a través de la implementación de una app.

Incorporar tecnología como herramienta de trabajo de los profesionales. Delegaciones del interior Ampliación de horarios de atención,

Generar más autonomía para los delegados locales del Consejo en esos lugares del interior.

Trabajar en conjunto San Salvador y el interior para que sea bajo las mismas oportunidades Elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Fechas: viernes 5 de septiembre

Qué se elige: 15 consejeros por un periodo de cuatro años, 2025 a 2029.

Horario: es de 9 a 19.

Lugares de votación: Capital, San Pedro Ledesma. Quiénes pueden votar Matriculados habilitados en el padrón que concurran con su DNI

