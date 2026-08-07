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7 de agosto de 2026 - 20:43
Política.

Elecciones en el PJ Jujuy: suspendieron el cronograma electoral

La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la lista Celeste y Blanca N°2 y frenó provisoriamente el proceso interno.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Partido Justicialista.

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Qué dice la resolución de la Intervención Judicial

La Resolución N° 8/2026, firmada por el interventor judicial Federico H. Prieto, recuerda que el Juzgado Federal N°1 de Jujuy dispuso la “suspensión del proceso electoral interno del Partido Justicialista distrito Jujuy hasta tanto se resuelvan las actuaciones referidas al recurso previsto en el artículo 32 de la Ley N° 23.298”.

El documento señala además que la cautelar fue dictada “atento a la inminencia del vencimiento del plazo de oficialización de listas previsto en el cronograma electoral vigente” y remarca que la resolución judicial es “de cumplimiento inmediato y obligatorio para todos los órganos partidarios”.

A partir de esto, la Intervención resolvió instruir a la Junta Electoral para “suspender, con efecto inmediato, todo acto, plazo y trámite comprendido en el cronograma electoral vigente, hasta nueva orden de esta Intervención o resolución judicial en contrario”.

La resolución también aclara que los actos cumplidos y notificados antes de la medida cautelar “mantienen plena vigencia hasta tanto se disponga lo contrario”, y ordena notificar la suspensión a la Junta Electoral y a los apoderados de las partes que intervienen en el proceso interno.

Qué pasa ahora

Con la medida ya comunicada, el cronograma electoral interno del PJ queda paralizado hasta que exista una resolución sobre la apelación presentada por la lista Celeste y Blanca N°2.

La definición estará en manos de la Justicia Federal, mientras que la Junta Electoral partidaria deberá abstenerse de continuar con cualquier acto o vencimiento del cronograma vigente hasta recibir una nueva instrucción.

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